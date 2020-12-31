149 авиарейсов из Москвы задержаны или отменены из-за ледяного дождя

В московских аэропортах в первой половине дня 31 декабря из-за прошедшего утром ледяного дождя было задержано 53 рейса и 96 отменены. Так, в «Домодедово» 78 рейсов задержано и 3 отменено, в «Шереметьево» 6 рейсов задержано и 48 отменено, во «Внуково» 12 рейсов задержано и два отменено.

Очевидцы сообщают о скоплении тысяч пассажиров в терминалах аэропорта «Домодедово»; большинство из них не может вылететь из Москвы в регионы.

Как сообщили в пресс-службе «Домодедово», последствия ледяного дождя привели к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта.