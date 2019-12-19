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Происшествия

17-летняя девушка почти угнала самолет в Калифорнии. Но врезалась на нем в забор

19 декабря 2019
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King Air 200
Мотив преступления пока неизвестен.

17-летняя девушка была арестована 18 декабря за угон частного самолета в международном аэропорту города Фресно (Калифорния). Девушка, имя которой полиция не сообщает, перелезла через ограждение, установленное по периметру аэропорта и пробралась на пропеллерный самолет King Air 200. Ей удалось запустить один из двигателей. После этого самолет начал движение, но повернулся и врезался в здание и забор на территории аэропорта.

Как сообщила представитель полиции Дрю Бессинджер, на рассвете девушку обнаружили в кресле пилота в наушниках. Она была дезориентирована и отказалась отвечать на вопросы сотрудников правопорядка. Полиция не знает, по каким причинам она решилась на угон самолета, но уверены, что в ее поступке не было террористического мотива.

В результате происшествия никто не пострадал. Угонщица самолета не получила никаких физических травм. Теперь ее отправят в суд по делам несовершеннолетних. 

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