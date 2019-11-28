42 полярника застряли в Антарктиде из-за поломки ледокола

Группа из 42 французских исследователей застряла на научной базе в Антарктиде из-за поломки ледокола.

В настоящее время полярники находятся на французской базе Dumont d’Urville. На минувшей неделе ледокол «Астролябия» (L’Astrolabe) должен был доставить на базу научное оборудование, продукты и почту, а после забрать оттуда ученых. Но у корабля сломался судовой винт. Сейчас ледокол находится в Хобарте (Тасмания) в ожидании ремонта.

Как сообщает АВС, последний раз L’Astrolabe прибывал к базе в феврале 2019 года – больше десяти месяцев назад. С тех пор свежие запасы полярников не пополнялись.

Руководитель миссии Ален Квиворон сообщил, что многие исследователи крайне разочарованы таким поворотом событий.