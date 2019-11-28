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Происшествия

42 полярника застряли в Антарктиде из-за поломки ледокола

28 ноября 2019
Французские полярники
Фото: Аlain Quivoron
Они пробудут на исследовательской базе еще месяц.

Группа из 42 французских исследователей застряла на научной базе в Антарктиде из-за поломки ледокола.

В настоящее время полярники находятся на французской базе Dumont d’Urville. На минувшей неделе ледокол «Астролябия» (L’Astrolabe) должен был доставить на базу научное оборудование, продукты и почту, а после забрать оттуда ученых. Но у корабля сломался судовой винт. Сейчас ледокол находится в Хобарте (Тасмания) в ожидании ремонта.

Как сообщает АВС, последний раз L’Astrolabe прибывал к базе в феврале 2019 года – больше десяти месяцев назад. С тех пор свежие запасы полярников не пополнялись.

Руководитель миссии Ален Квиворон сообщил, что многие исследователи крайне разочарованы таким поворотом событий.

«Большинство молодых членов группы были бы рады остаться подольше, но те, кто старше, находят ситуацию неудобной и предпочли бы вернуться к своим семьям», – Ален Квиворон.

Но помощь уже в пути: к базе направлен австралийский ледокол Aurora Australis, который должен доставить припасы и забрать исследователей из Антарктиды.

Судно пополнит запасы в Хобарте, а затем отправится в Dumont d’Urville и франко-итальянскую базу Конкордия. Корабль должен приплыть к Антарктиде к концу декабря, так что полярникам поневоле придется задержаться среди льдов еще ненадолго.