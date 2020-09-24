470 чёрных дельфинов застряли у берегов Тасмании. Это крупнейший выброс гринд за историю острова

По данным BBC, десятки спасателей, в том числе местный рыбак, использовали стропы чтобы затащить живых гринд обратно в более глубокие воды. На данный момент спасателям удалось спасти 50 гринд и они работают над спасением еще 30 гринд, которые оказались в затруднительном положении, но все еще живы. Сильные приливы затруднили спасательные операции, поскольку некоторые из спасенных гринд были вновь выброшены на берег. «Мы сосредоточены на тех животных, которые еще живы, — сказал Дека. — Смертность увеличилась, но есть значительное число живых [гринд], поэтому мы продолжим работать с ними».

Гринды, обнаруженные в гавани Маккуори с помощью аэрофотосъемки, будут считаться частью того же выброса на берег.

Ранее самый крупный выброс на территории Тасмании был в 1935 году — тогда на берег выбросилось 294 обыкновенных гринд (Globicephala melas) в Стэнли, городе на северо-западном побережье островного государства. Это также может быть самым большим выбросом гринд в Австралии, заявил Карен Стокин, доцент Университета Мэсси в Новой Зеландии.

«Справедливо сказать, что это, вероятно, займет третье или четвертое место в мире», — сказала она. По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, самый крупный зарегистрированный выброс на берег в мире произошел в 1918 году, когда около 1000 гринд вышли на берег у островов Чатем, примерно в 800 км к востоку от Новой Зеландии.

Ученые точно не знают, почему огромные группы гринд оказываются вместе, как сообщалось ранее. По одной из гипотез, эхолокация обыкновенных гринд или использование звуковых волн для определения местоположения объектов не работает так же хорошо на мелководье рядом с пологими берегами.

Гринды могли не заметить береговую линию, когда, скажем, они следовали за рыбой к берегу. Более того, обыкновенные гринды — очень общительные существа, живущие в тесных сообществах. Возможно, что одна из гринд ввела в заблуждение всю следующую за ней группу и вывела её на мелководье.

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