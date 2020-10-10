500 литров дизельного топлива вылилось в Ангару. В районе введен режим ЧС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Кежемского района, где случился инцидент, разлив произошел еще 2 октября, но известно о нем стало лишь через неделю. Тогда же и был введен режим чрезвычайной ситуации, что следует из сообщения на сайте Главного управления МЧС по Красноярскому краю. Топливо вылилось в реку во время перекачки с баржи в районе вахтового поселка Новая Кежма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По информации «Тайги.инфо», владелец баржи — это ОАО «Приангарская ЛПК». Компания занимается лесозаготовкой и принадлежит юрлицам из Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, на место разлива выехала комиссия и опергруппы.

Фото разлива можно посмотреть здесь.