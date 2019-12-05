56 белых медведей собрались около чукотского села

На берега Чукотки высадился медвежий десант. Более 50 белых медведей собралось на небольшом участке Памятника природы регионального значения «Мыс Кожевникова». Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали тысячи морских млекопитающих. Однако моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре, и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.
Белые медведи на мысе Кожевникова — явление достаточно привычное, но конкретно жители села Рыркайпий, которое находится по соседству, подобное столпотворение хищников видят крайне редко. Медведи появились у мыса стремительно, буквально за три-четыре дня. 5 декабря только в поле зрения бригады «Медвежьего патруля» попали 56 животных.
В сложившейся ситуации патрульные Татьяна Миненко и Максим Деминов по несколько раз в сутки совершают объезды поселка, дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с хищниками. Их основная задача — не позволять медведям заходить с мыса в поселок.
На помощь патрульным пришла и администрация села, а также добровольцы из числа местных жителей. Они вместе с патрульными готовы совершать рейды на снегоходной технике и контролировать нежданных гостей с мыса.
На время медвежьего нашествия в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия (репетиции, концерты), а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.
Одной из причин сложившейся ситуации могли стать глобальные изменения климата. В районе Мыса Кожевникова наблюдается необычайно теплая для начала декабря погода, из-за чего лед у берега хоть и появился, но все еще недостаточно прочный. Жители села ждут, когда ударят морозы и медведи покинут окрестности села по окрепшему льду.
«Будь лед достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них уже ушли бы в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега. В поселки медведи тоже любят заходить: посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми, — говорит Михаил Стишов, координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики. — Подобные ситуации становятся нормой. Так что к этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи».
В 2006 г. при поддержке WWF России в одном из прибрежных чукотских сел была сформирована группа волонтеров, первоначальной задачей которой являлось патрулирование окрестностей в октябре–декабре. В это время по побережью с северо-запада на юго-восток проходят белые медведи, высадившиеся с идущих с севера льдов Восточно-Сибирского моря. Привлекаемые останками моржей на лежбищах у сел, белые медведи неизбежно посещают и населенные пункты.
Группа волонтеров, которая получила название «Медвежий патруль», предупреждала жителей сел о приближении белых медведей и принимала меры к выдворению забредших в село хищников. Видя потенциал проекта, специалисты из WWF России и Совета по морским млекопитающим предложили «Медвежьим патрулям» также фиксировать простую информацию: место и время встречи белых медведей, их количество, половой и возрастной состав. Эту информацию наблюдатели передавали экспертам в Москву.
В последующие годы WWF России начал развитие сети подобных прибрежных наблюдательных пунктов в Арктике. В настоящее время эта сеть включает 15 населенных пунктов, 6 метеостанций, 7 природных охраняемых территорий (заповедники и природные заказники) от о. Колгуев на западе российской Арктики до Берингова пролива на восточных рубежах России.