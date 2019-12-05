56 белых медведей собрались около чукотского села

На берега Чукотки высадился медвежий десант. Более 50 белых медведей собралось на небольшом участке Памятника природы регионального значения «Мыс Кожевникова». Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали тысячи морских млекопитающих. Однако моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре, и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.

Белые медведи на мысе Кожевникова — явление достаточно привычное, но конкретно жители села Рыркайпий, которое находится по соседству, подобное столпотворение хищников видят крайне редко. Медведи появились у мыса стремительно, буквально за три-четыре дня. 5 декабря только в поле зрения бригады «Медвежьего патруля» попали 56 животных.

В сложившейся ситуации патрульные Татьяна Миненко и Максим Деминов по несколько раз в сутки совершают объезды поселка, дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с хищниками. Их основная задача — не позволять медведям заходить с мыса в поселок.