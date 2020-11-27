74-летний житель Флориды спас щенка из пасти аллигатора: видео

74-летний житель Флориды Ричард Уилбанкс спас своего домашнего питомца по имении Ганнер, которого схватил и утащил в пруд небольшой аллигатор. Мужчина бросился в воду и поймал рептилию. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы разжать челюсти аллигатора и освободить щенка.
По словам Ричарда, он кинулся спасать щенка инстинктивно, а схватка с аллигатором не доставила ему проблем. Мужчина рассказал, что Ганнер сильно не пострадал, у него оказалась только одна колотая рана.
Инцидент был запечатлен камерой, установленной Федерацией дикой природы Флориды совместно с фондом fStop для наблюдения за жизнью местной фауны.
В заключение Уилбанкс призвал владельцев домашних животных не повторять его ошибку и гулять с питомцами подальше от кромки воды, где их могут подстерегать голодные аллигаторы.
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