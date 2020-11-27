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Происшествия

74-летний житель Флориды спас щенка из пасти аллигатора: видео

National Geographic Россия
27 ноября 2020
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Мужчина отвоевал своего питомца у хищной рептилии даже не вынимая сигары изо рта.

74-летний житель Флориды Ричард Уилбанкс спас своего домашнего питомца по имении Ганнер, которого схватил и утащил в пруд небольшой аллигатор. Мужчина бросился в воду и поймал рептилию. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы разжать челюсти аллигатора и освободить щенка. 

«Мы просто вышли на прогулку воскресным утром и шли по краю пруда. Внезапно аллигатор выскочил из воды, схватил Ганнера, бросился обратно в воду и поплыл с щенком в пасти прочь», — Ричард Уилбанкс.

По словам Ричарда, он кинулся спасать щенка инстинктивно, а схватка с аллигатором не доставила ему проблем. Мужчина рассказал, что Ганнер сильно не пострадал, у него оказалась только одна колотая рана. 

Инцидент был запечатлен камерой, установленной Федерацией дикой природы Флориды совместно с фондом fStop для наблюдения за жизнью местной фауны.

В заключение Уилбанкс призвал владельцев домашних животных не повторять его ошибку и гулять с питомцами подальше от кромки воды, где их могут подстерегать голодные аллигаторы. 

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