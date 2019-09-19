76-летний гонщик на моторной лодке установил мировой рекорд и погиб

17 сентября в венецианской лагуне потерпел крушение скоростной катер, на борту которого находились гонщик Фабио Буцци и два его помощника. 76-летний Буцци собирался установить новый рекорд: добраться из Монте-Карло в Венецию менее чем за 19 часов.



Ему это почти удалось: до финишной линии, плотины Mose у острова Лидо, он добрался за 18 часов 32 минуты. К сожалению, в последний момент Буцци не справился с управлением катера и на скорости около 80 узлов (148 км/ч) врезался в искусственную преграду.