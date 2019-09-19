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Происшествия

76-летний гонщик на моторной лодке установил мировой рекорд и погиб

Анастасия Баринова
19 сентября 2019
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Фото: fbdesign.it
На момент крушения катер находился в пути 18 часов 32 минуты.

17 сентября в венецианской лагуне потерпел крушение скоростной катер, на борту которого находились гонщик Фабио Буцци и два его помощника. 76-летний Буцци собирался установить новый рекорд: добраться из Монте-Карло в Венецию менее чем за 19 часов.

Ему это почти удалось: до финишной линии, плотины Mose у острова Лидо, он добрался за 18 часов 32 минуты. К сожалению, в последний момент Буцци не справился с управлением катера и на скорости около 80 узлов (148 км/ч) врезался в искусственную преграду.

«Лодка взлетела и пролетела 30 метров по воздуху, приземлившись кормой на другой стороне дамбы. Все три человека, находившиеся в ней, погибли на месте», – представитель администрации порта Венеции.

Фабио Буцци начал заниматься гонками на воде еще в 60-х годах. В 1971 году он основал компанию FB Design, которая разрабатывает скоростные катера. Произведенные им суда установили 40 мировых рекордов скорости и выиграли 52 чемпионата мира. Сам Буцци побеждал на десяти из них. В 1978 году он установил мировой рекорд скорости для лодок с дизельным двигателем (191,58 км/ч).

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