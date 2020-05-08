Погребенная заживо 79-летняя женщина выжила, проведя три дня в могиле

Во вторник, 5 мая полиция округа получила звонок от женщины по фамилии Чжан. Она рассказала, что 2 мая ее муж вывез собственную мать госпожу Ванг на тележке в неизвестном направлении. Вернувшись, он сказал, что отвез 79-летнюю женщину к родственникам, однако у них она не появлялась.

Полиция вызвала мужчину на допрос, на котором он сознался, что оставил свою мать в заброшенной могиле на кладбище. Прибыв на место, представители полиции услышали из могилы крики о помощи. Они с удивлением обнаружили, что женщина, у которой были парализованы ноги, все еще жива.