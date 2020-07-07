«Аэрофлот» отказал в перевозке домашних животных россиянам, покидающим Китай

Как сообщают пассажиры, рейс Шанхай — Москва 4 июля позиционировался как вывозной — для россиян, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться на родину. При этом, граждане РФ заранее пытались зарегистрировать своих животных на рейс, однако операторы колл-центра «Аэрофлота» сообщили, что это можно будет сделать непосредственно в аэропорту.

Уже в ночь вылета пассажирам заявили, что регистрировать питомцев на рейс нужно было заранее (хотя при оплате билета сделать это было невозможно). Людям предложили либо оставить животных, либо вернуть билеты на самолет, сообщает «Медуза».

Пользовательница Instagram Анна Молокова, помогавшая с перевозкой одной из собак, рассказала, что сотрудники «Аэрофлота» составили список пассажиров с животными. Получилось 29 человек, у некоторых было по несколько переносок. Россиян попросили подождать, но вместе с этим начали регистрировать на рейс пассажиров из Китая, многие из которых провозили своих животных.