«Аэрофлот» отказал в перевозке домашних животных россиянам, покидающим Китай

Как сообщают пассажиры, рейс Шанхай — Москва 4 июля позиционировался как вывозной — для россиян, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться на родину. При этом, граждане РФ заранее пытались зарегистрировать своих животных на рейс, однако операторы колл-центра «Аэрофлота» сообщили, что это можно будет сделать непосредственно в аэропорту.
Уже в ночь вылета пассажирам заявили, что регистрировать питомцев на рейс нужно было заранее (хотя при оплате билета сделать это было невозможно). Людям предложили либо оставить животных, либо вернуть билеты на самолет, сообщает «Медуза».
Пользовательница Instagram Анна Молокова, помогавшая с перевозкой одной из собак, рассказала, что сотрудники «Аэрофлота» составили список пассажиров с животными. Получилось 29 человек, у некоторых было по несколько переносок. Россиян попросили подождать, но вместе с этим начали регистрировать на рейс пассажиров из Китая, многие из которых провозили своих животных.
Сотрудница приюта United Love Rescue, который планировал перевезти в Россию несколько собак, объяснила, что такая ситуация произошла из-за того, что рейс «Аэрофлота» оказался частично коммерческим: граждане Китая выкупили на него от одной до двух третей билетов.
По словам Анны Молоковой, россияне покупали на этот самолет билеты по 3 тысячи юаней (около 30 тысяч рублей), а китайцы — по 20 тысяч юаней (около 204 тысяч рублей). Молокова добавила, что животных, которые остались в аэропорту, забрали волонтеры и знакомые хозяев.
Глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что главе «Аэрофлота» отправлен запрос на эвакуацию оставшихся в Китае животных. По его словам, еще один запрос будет направлен в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных.
Как сообщает РИА «Новости», комитет ГД уже неоднократно писал обращения в авиакомпанию и Генпрокуратуру после случаев с гибелью или травмами животных при транспортировке. В частности, в январе на рейсе авиакомпании из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки. Хозяин потребовал за них компенсацию, но компания согласилась заплатить только за сломанную переноску.
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