«Аэрофлот» запретил пассажиру брать на борт слишком длинную горбушу

Член Общественной палаты России Андрей Максимов рассказал, что сотрудники «Аэрофлота» не разрешили ему взять на борт соленую горбушу, которую он вез в качестве подарка из Архангельска в Москву.
Тушка рыбы была обернута в полиэтилен. Она весила 4 кг, а в длину составляла 58 сантиметров, сообщает БИЗНЕС Online со ссылкой на телеграм-канал «Подъем».
Согласно нормам «Аэрофлота», длина ручной клади не должна превышать 55 сантиметров. По словам Максимова, хвост рыбы можно было загнуть при измерении, чтобы ее длина уложилась в норму, но в итоге сотрудники авиакомпании запретили провоз горбуши.
«Аэрофлот» продолжает удивлять. Сначала толстый кот у него по весу не прошел, теперь горбуша оказалась слишком длинной. Не угодишь!— URA.RU (@ura_ru) November 27, 2019
Позвоночную запретили брать в салон члену общественной палаты РФ Максимову. Все дело в хвосте – он просто не влез в стандарты ручной клади pic.twitter.com/5t4JrIItD4
«Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал. Я четко следовал требованиям не только авиакомпании, но и ее сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть, и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания «Аэрофлот» не лишит меня за этот комментарий накопленных миль», – заявил Андрей Максимов.
В начале ноября с подобной проблемой столкнулся пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин. Он пытался взять на борт своего кота по имени Виктор, вес которого (8 килограммов) на 2 кг превышал норму ручной клади авиакомпании. В итоге Галин пошел на обман, подменив кота на взвешивании, и Виктор все же оказался на борту – за это авиакомпания лишила пассажира накопленных миль.
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