«Аэрофлот» запретил пассажиру брать на борт слишком длинную горбушу

Член Общественной палаты России Андрей Максимов рассказал, что сотрудники «Аэрофлота» не разрешили ему взять на борт соленую горбушу, которую он вез в качестве подарка из Архангельска в Москву.

Тушка рыбы была обернута в полиэтилен. Она весила 4 кг, а в длину составляла 58 сантиметров, сообщает БИЗНЕС Online со ссылкой на телеграм-канал «Подъем».

Согласно нормам «Аэрофлота», длина ручной клади не должна превышать 55 сантиметров. По словам Максимова, хвост рыбы можно было загнуть при измерении, чтобы ее длина уложилась в норму, но в итоге сотрудники авиакомпании запретили провоз горбуши.