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Происшествия

«Аэрофлот» запретил пассажиру брать на борт слишком длинную горбушу

28 ноября 2019
История толстого кота Виктора повторяется.

Член Общественной палаты России Андрей Максимов рассказал, что сотрудники «Аэрофлота» не разрешили ему взять на борт соленую горбушу, которую он вез в качестве подарка из Архангельска в Москву.

Тушка рыбы была обернута в полиэтилен. Она весила 4 кг, а в длину составляла 58 сантиметров, сообщает БИЗНЕС Online со ссылкой на телеграм-канал «Подъем».

Согласно нормам «Аэрофлота», длина ручной клади не должна превышать 55 сантиметров. По словам Максимова, хвост рыбы можно было загнуть при измерении, чтобы ее длина уложилась в норму, но в итоге сотрудники авиакомпании запретили провоз горбуши.

«Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал. Я четко следовал требованиям не только авиакомпании, но и ее сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть, и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания «Аэрофлот» не лишит меня за этот комментарий накопленных миль», – заявил Андрей Максимов.

В начале ноября с подобной проблемой столкнулся пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин. Он пытался взять на борт своего кота по имени Виктор, вес которого (8 килограммов) на 2 кг превышал норму ручной клади авиакомпании. В итоге Галин пошел на обман, подменив кота на взвешивании, и Виктор все же оказался на борту – за это авиакомпания лишила пассажира накопленных миль.

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