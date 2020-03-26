Житель Руанды нарушил карантин и пошел рыбачить. Его съел крокодил

Крокодилы довольно часто нападают на людей. В одной только Африке регулярно фиксируют несколько сотен таких случаев, от трети до половины смертельных, в зависимости от вида рептилии. Многие из них происходят в небольших общинах и широко не освещаются. Еще одна проблема при подсчете жертв этого хищника — часто не остается каких-либо останков, чтобы уверенно сказать, что человек погиб именно в результате атаки крокодила.

По официальным данным, в Руанде выявлен 41 случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Согласно сообщению министерства здравоохранения Руанды, все госпитализированные находятся в стабильном состоянии и изолированы от других пациентов.

Страна с населением более 12 миллионов человек находится на двухнедельном карантине. В Руанде закрыты различные предприятия, запрещены поездки между городами и районами, запрещен выход из дома без крайней необходимости.

Ранее полицейские, по некоторым сведениям, застрелили двух нарушителей карантина в районе Нянза в ходе перепалки.