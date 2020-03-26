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Происшествия

Житель Руанды нарушил карантин и пошел рыбачить. Его съел крокодил

26 марта 2020
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Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr
Еще одно доказательство, что во время карантина лучше сидеть дома.

Элис Кайиттеси, мэр акарере (района) Камоний в Южной провинции Руанды, рассказала, что трагический инцидент произошел 25 марта утром на реке Нябаронго. Местный житель нарушил условия карантина, предписывающего руандийцам оставаться дома, и отправился на рыбалку, где на него напал крокодил. Имя и возраст жертвы не сообщаются.

«Он нарушил правила карантина, став одним из очень немногих людей, которые не сотрудничают с властями, чтобы остановить вирус», — Элис Кайиттеси.

Крокодилы довольно часто нападают на людей. В одной только Африке регулярно фиксируют несколько сотен таких случаев, от трети до половины смертельных, в зависимости от вида рептилии. Многие из них происходят в небольших общинах и широко не освещаются. Еще одна проблема при подсчете жертв этого хищника — часто не остается каких-либо останков, чтобы уверенно сказать, что человек погиб именно в результате атаки крокодила.

По официальным данным, в Руанде выявлен 41 случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Согласно сообщению министерства здравоохранения Руанды, все госпитализированные находятся в стабильном состоянии и изолированы от других пациентов.

Страна с населением более 12 миллионов человек находится на двухнедельном карантине. В Руанде закрыты различные предприятия, запрещены поездки между городами и районами, запрещен выход из дома без крайней необходимости.  

Ранее полицейские, по некоторым сведениям, застрелили двух нарушителей карантина в районе Нянза в ходе перепалки.

Почитайте о Восточном Тиморе, где количество нападений крокодилов на людей увеличилось в 20 (!) раз. 

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