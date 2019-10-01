Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от антарктического ледника

Айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Его площадь составляет 1,6 тысяч кв. км, что сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга (1,403 кв. км). Толщина айсберга, получившего обозначение D28, составляет 210 метров.

«Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений. Мы знали, что в итоге это произойдет, но, чтобы мы не дремали, это случилось не совсем там, где ожидали», – рассказала профессор Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скриппса (США)

Ученые предполагали, что айсберг отколется несколько восточнее, где расположена часть шельфа под названием «Шатающийся зуб». Ученые предсказывали, что он отвалится между 2010 и 2015 годами. Но он по-прежнему держится.

Хелен Фрикер подчеркивает, что появление отколовшегося от ледника айсберга никак не связано с климатическим кризисом.

Ученые предсказывают, что D28 будет двигаться на запад и полностью растает через несколько лет.

Последний раз айсберг подобных размеров откалывался в 2017 году. Это был A68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена, находящегося на противоположной стороне Антарктики.