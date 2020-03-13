Альпинист выжил после падения со 180 метров

53-летнему англичанину удалось обмануть смерть.
Несчастный случай произошел 5 марта, когда 53-летний Ричард Типлади отправился покорять горы в Озерном крае на северо-западе Англии. Во время восхождения на 900-метровую вершину альпинист сорвался и полетел вниз, сталкиваясь с камнями и наледью.
«Я пытался предотвратить падение, вставив ледоруб в снег, но, к сожалению, выронил его. Следующее, что я понимал, мои руки были над головой, и я скользил вниз. Во время всего этого я мог удариться о камень или что-то в этом роде. Я просто вошел в режим "ограничения повреждений"», — Ричард Типлади.
Типлади приземлился в снег, оставшийся от схода лавины в нескольких метрах от края другой пропасти. Мужчина получил переломы шеи, локтя и голеностопного сустава, а также три глубокие раны на голове, из-за которых ему наложили 60 швов.
«У меня было сильное кровотечение из головы, по всему снегу была кровь. Спасатели сказали, что я выглядел так, как будто сражался с пумой. Мне удалось позвонить в службу экстренной помощи и указать свои координаты. Вертолет прибыл в течение 45 или 50 минут. В качестве маяка я использовал фонарик. Никогда бы не подумал, что они прибудут так быстро», — Ричард Типлади.
В понедельник альпинист перенес двухчасовую операцию, а 11 марта был выписан из больницы.