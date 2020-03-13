Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Альпинист выжил после падения со 180 метров

13 марта 2020
_-.jpg
Фото: richard.tiplady / facebook.com
53-летнему англичанину удалось обмануть смерть.

Несчастный случай произошел 5 марта, когда 53-летний Ричард Типлади отправился покорять горы в Озерном крае на северо-западе Англии. Во время восхождения на 900-метровую вершину альпинист сорвался и полетел вниз, сталкиваясь с камнями и наледью.

«Я пытался предотвратить падение, вставив ледоруб в снег, но, к сожалению, выронил его. Следующее, что я понимал, мои руки были над головой, и я скользил вниз. Во время всего этого я мог удариться о камень или что-то в этом роде. Я просто вошел в режим "ограничения повреждений"», — Ричард Типлади.

Типлади приземлился в снег, оставшийся от схода лавины в нескольких метрах от края другой пропасти. Мужчина получил переломы шеи, локтя и голеностопного сустава, а также три глубокие раны на голове, из-за которых ему наложили 60 швов.

«У меня было сильное кровотечение из головы, по всему снегу была кровь. Спасатели сказали, что я выглядел так, как будто сражался с пумой. Мне удалось позвонить в службу экстренной помощи и указать свои координаты. Вертолет прибыл в течение 45 или 50 минут. В качестве маяка я использовал фонарик. Никогда бы не подумал, что они прибудут так быстро», — Ричард Типлади.

В понедельник альпинист перенес двухчасовую операцию, а 11 марта был выписан из больницы.

 