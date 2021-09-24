Альпинисты застряли на Эльбрусе из-за непогоды. 5 человек погибли

Вечером 23 сентября в оперативный штаб эльбрусского подразделения МЧС России поступил сигнал бедствия от группы, состоящей из 19 человек. Согласно сообщению, альпинисты заблудились из-за ухудшения погодных условий: восемь из них находились примерно на высоте 5400 м, а остальные участники не смогли определить свое местоположение и высоту. Кроме того, один человек получил травму ноги.
На поисковые работы отправились десять спасателей. Штаб был готов увеличить число задействованных в операции специалистов, если потребуется.
Первыми на высоте 5000 м были обнаружены четыре человека. Поиски остальных участников группы продолжались в темноте и сложных погодных условиях: шквалистый ветер до 70 м/с, температура -20 °C, сильный мокрый снег и практически нулевая видимость. На место прибыли дополнительные подразделения и техника. По состоянию на 00:20 было найдено 14 человек.
На месте работали все оперативные службы, бригады «Центра медицины катастроф» и Скорой медицинской помощи, а также службы местной администрации Эльбрусского района. В Республиканскую клиническую больницу было доставлено 11 пострадавших. Двое находятся в реанимации, в том числе гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга. Их состояние оценивается на уровне средней тяжести. Два человека стали пациентами отделения травматологии, троих приняло ожоговое отделение, одного – хирургическое отделение, и еще троих – терапия.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил об окончании спасательной операции. Пятерым альпинистам помочь не удалось: они были найдены мертвыми. Тела двоих погибших передали представителям следственных органов. Спасатели МЧС продолжают мероприятия по спуску тел троих человек.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкаркой Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов России и четырех профессиональных альпинистов, утром 23 сентября начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек продолжили подъем, и когда группа оказалась в условиях плохой видимости – по решению гидов она разделилась. В настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.