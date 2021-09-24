Альпинисты застряли на Эльбрусе из-за непогоды. 5 человек погибли

Первыми на высоте 5000 м были обнаружены четыре человека. Поиски остальных участников группы продолжались в темноте и сложных погодных условиях: шквалистый ветер до 70 м/с, температура -20 °C, сильный мокрый снег и практически нулевая видимость. На место прибыли дополнительные подразделения и техника. По состоянию на 00:20 было найдено 14 человек.

На месте работали все оперативные службы, бригады «Центра медицины катастроф» и Скорой медицинской помощи, а также службы местной администрации Эльбрусского района. В Республиканскую клиническую больницу было доставлено 11 пострадавших. Двое находятся в реанимации, в том числе гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга. Их состояние оценивается на уровне средней тяжести. Два человека стали пациентами отделения травматологии, троих приняло ожоговое отделение, одного – хирургическое отделение, и еще троих – терапия.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил об окончании спасательной операции. Пятерым альпинистам помочь не удалось: они были найдены мертвыми. Тела двоих погибших передали представителям следственных органов. Спасатели МЧС продолжают мероприятия по спуску тел троих человек.