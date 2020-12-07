Амурская тигрица погибла под колесами машины в Хабаровском крае

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о направлении тела хищника на экспертизу в Приморский край.

Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. В дикой природе хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а в очень небольшом количестве – в Китае и Северной Корее.

В России численность популяции в целом стабильна и даже имеет тенденцию к росту. По данным 2014-2015 года, здесь насчитывалось до 540 особей, а в настоящее время – 580-600 особей. Тем не менее это все равно очень мало. Вид относится к вымирающим и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Российской Федерации.

Около года назад в Приморском крае амурский тигр был убит браконьерами.