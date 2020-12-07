Амурская тигрица погибла под колесами машины в Хабаровском крае

Ранним утром в в Нанайском районе Хабаровского края на малоосвещенной трассе произошла трагедия — машина сбила вышедшую на дорогу самку амурского тигра, сообщает пресс-служба некоммерческого Центра «Амурский тигр».
По предварительным данным, водитель автомобиля не успел вовремя среагировать на оказавшегося на дороге хищника. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, сотрудники Службы охотничьего надзора Хабаровского края и специалисты Центра «Амурский тигр». Они обнаружили тело животного на обочине дороге в нескольких метрах от места столкновения. В результате осмотра оказалось, что тигрица была в хорошей физической форме, упитанной и здоровой.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о направлении тела хищника на экспертизу в Приморский край.
Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. В дикой природе хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а в очень небольшом количестве – в Китае и Северной Корее.
В России численность популяции в целом стабильна и даже имеет тенденцию к росту. По данным 2014-2015 года, здесь насчитывалось до 540 особей, а в настоящее время – 580-600 особей. Тем не менее это все равно очень мало. Вид относится к вымирающим и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Российской Федерации.
Около года назад в Приморском крае амурский тигр был убит браконьерами.