Амурский тигр убил сотрудника зоопарка на глазах посетителей

Амурский тигр (Panthera tigris altaica) напал и убил сотрудницу зоопарка в Швейцарии на глазах у посетителей и персонала парка. Другие сотрудники зоопарка бросились на помощь и сумели вытащить тигра из клетки, однако 55-летняя пострадавшая погибла на месте происшествия.

«Несмотря на то, что аварийная команда в зоопарке выманила тигра из вольера в загон, попытка реанимировать раненую провалилась», — говорится в заявлении зоопарка.

По словам представителя полиции Цюриха Джудит Хёдль, помощь пришла слишком поздно. Ведется расследование, которое должно определить, почему сотрудница оказалась в клетке наедине с тигром. Также сообщается, что свидетелям нападения была предоставлена профессиональная помощь психолога.

Самка амурского тигра по имени Ирина родилась в датском зоопарке в 2015 году, а затем переведена в Цюрих.

Это нападение стало не первым подобным случаем в зоопарке Цюриха. В 2019 году во время обычной уборки в вольере на сотрудника напал крокодил, схватив его за руку. После неудачных попыток ослабить хватку животного рептилию пришлось застрелить.

Узнайте, почему большие панды едят лишь бамбук, если они – медвежьи?