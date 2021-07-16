Авиакатастрофа под Томском: все пассажиры и члены экипажа выжили

Все 19 человек, находившихся на борту самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку в Бакчарском районе под Томском, остались живы: это 16 пассажиров, в том числе двое детей, и три члена экипажа. Место жесткой посадки обнаружено в 18:36 по местному времени (14:36 мск).

Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» пропал с радаров сегодня днем. Сначала он перестал выходить на связь, а затем над Бакчарским районом около 16:00 по местному времени (13:00 мск) было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.