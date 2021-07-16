Авиакатастрофа под Томском: все пассажиры и члены экипажа выжили

Все 19 человек, находившихся на борту самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку в Бакчарском районе под Томском, остались живы: это 16 пассажиров, в том числе двое детей, и три члена экипажа. Место жесткой посадки обнаружено в 18:36 по местному времени (14:36 мск).
Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» пропал с радаров сегодня днем. Сначала он перестал выходить на связь, а затем над Бакчарским районом около 16:00 по местному времени (13:00 мск) было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области, борт следовал по маршруту Кедровый — Томск. В области был оперативно создан поисковый штаб, в небо поднялись три вертолета.
По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ двигателя. К счастью, опытные летчики смогли посадить воздушное судно на открытую площадку посреди тайги. Пассажиров на нескольких вертолетах эвакуировали в Томск.
"Мы приземлились. Там чуть-чуть посидели. Костёр разожгли. Дети и взрослые целы"— Лара (и снова я-можно просто Дуся) (@45I70Vy1BSoX2ZX) July 16, 2021
Нам удалось связаться с одной из пассажирок Ан-28.https://t.co/zgFkNSOBBB@Lshot pic.twitter.com/ssPepn5eRp
Следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Фотографии и видео с места происшествия оперативно опубликовал Телеграм-канал LIFE SHOT/@Lshot