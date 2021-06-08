Автомобили в Израиле провалились в воронку: видео

Район был объявлен опасным, вокруг провала установлены ограждения. Представители больницы сообщили, что ее инфраструктура не разрушена, но въезд возможен только со стороны южного входа.

На близлежащем шоссе ведутся дорожные работы – в частности, там должен появиться новый туннель, который обеспечит дополнительный въезд в город через транспортную развязку «Motza». Этот маршрут должен быть закончен к 2023 году, и он включает несколько километров подземных туннелей.