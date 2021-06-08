Автомобили в Израиле провалились в воронку: видео
Неподалеку от медицинского центра «Шаарей Цедек» в Иерусалиме произошел обвал грунта. Яма, образовавшаяся за считанные секунды, поглотила несколько машин.
VIDEO: Israeli police inspect Jerusalem Shaare Zedek hospital parking lot, after a sinkhole opened wide, swallowing at least one car pic.twitter.com/o0umyWAWK2— AFP News Agency (@AFP) June 8, 2021
На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Использовав специальное оборудование, они спустились в яму в поисках возможных жертв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: машины находились на парковке и были пустыми.
הערכה ראשונית: הקריסה היא תוצאה של כריית כביש 16 לכניסה לירושלים, שיש המון התנגדויות עליו https://t.co/EZsCrCbtSv— Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) June 7, 2021
Район был объявлен опасным, вокруг провала установлены ограждения. Представители больницы сообщили, что ее инфраструктура не разрушена, но въезд возможен только со стороны южного входа.
На близлежащем шоссе ведутся дорожные работы – в частности, там должен появиться новый туннель, который обеспечит дополнительный въезд в город через транспортную развязку «Motza». Этот маршрут должен быть закончен к 2023 году, и он включает несколько километров подземных туннелей.
After a #sinkhole swallowed cars in a #Jerusalem parking lot Monday, city planners are wondering if more disasters of this type could be on the way.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 8, 2021
Report by @ZevStubhttps://t.co/7tGX11pAfg
Городские власти не исключают, что строительство могло стать причиной обвала. В свою очередь специалисты проверяют, может ли ситуация повториться. Один из инженеров уже сообщил местной прессе, что это лишь «верхушка айсберга»: дренажных систем в городе не достаточно, и под землей скапливается большой объем воды.