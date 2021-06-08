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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Происшествия

Автомобили в Израиле провалились в воронку: видео

Анастасия Баринова
08 июня 2021
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Кадр видео
Фото: AFP News Agency/Twitter
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Кадр видео
Фото: Yossi_eli/Twitter
Три машины упали под землю, и еще несколько получили повреждения.

Неподалеку от медицинского центра «Шаарей Цедек» в Иерусалиме произошел обвал грунта. Яма, образовавшаяся за считанные секунды, поглотила несколько машин.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Использовав специальное оборудование, они спустились в яму в поисках возможных жертв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: машины находились на парковке и были пустыми. 

Район был объявлен опасным, вокруг провала установлены ограждения. Представители больницы сообщили, что ее инфраструктура не разрушена, но въезд возможен только со стороны южного входа. 

На близлежащем шоссе ведутся дорожные работы – в частности, там должен появиться новый туннель, который обеспечит дополнительный въезд в город через транспортную развязку «Motza». Этот маршрут должен быть закончен к 2023 году, и он включает несколько километров подземных туннелей.

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Городские власти не исключают, что строительство могло стать причиной обвала. В свою очередь специалисты проверяют, может ли ситуация повториться. Один из инженеров уже сообщил местной прессе, что это лишь «верхушка айсберга»: дренажных систем в городе не достаточно, и под землей скапливается большой объем воды.

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