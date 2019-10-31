Бездомные собаки загрызли трех кенгуру в зоопарке Еревана

Это уже третий случай проникновения бездомных собак в Ереванский зоопарк с 2011 года, который оканчивается травмами или смертями его подопечных. Доступ на территорию зоопарка открыт бродячим и диким животным из-за отсутствия ограды по всему периметру. По словам директора зоопарка, в этом году мэрия уже начала постройку недостающих ограждений.

Согласно исследованиям, количество бездомных животных в Ереване на сегодня достигло 15-20 тысяч, причем число бездомных собак увеличилось, и они стали более агрессивными.

Издание Sputnik Армения отмечает, что в 2018 году парк потерял, по разным причинам, зебру, медведя, крокодила, безоарового козла (Capra aegagrus) и тигра. 29 апреля не стало еще одного тигра по кличке Бинго. В связи с этим мэрия создала общественную группу по контролю за деятельностью зоопарка, а также Совет по его управлению.