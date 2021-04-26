Бобры лишили интернета 900 человек в канадской общине

В компании отметили, что ремонтные работы продолжались непрерывно. Для этого были привлечены дополнительное оборудование и технические специалисты. Работу осложняло то, что земля над кабелем в это время года еще частично заморожена.

Биологи отмечают, что, по всей видимости, бобры искали материалы для постройки своей плотины – как часть сооружения они использовали ленту для маркировки волокон.

В Telus выразили сожаление о неудобствах, с которыми столкнулись пользователи.

Посмотрите, как канадский бобр возглавил стадо коров.