Бобры лишили интернета 900 человек в канадской общине

Тамблер-Ридж, крошечный муниципалитет на северо-востоке Британской Колумбии с населением около 2000 человек, на прошлой неделе был вынужден с неполадками из-за бобров, которые перегрызли оптоволоконные кабели, предоставлявшие жителям доступ в интернет.
Согласно заявлению местного провайдера Telus, интернет-услуг на 36 часов лишились примерно 900 человек. Действия бобров также затронули 60 клиентов кабельного телевидения и нарушили работу местной сотовой связи.
В компании отметили, что ремонтные работы продолжались непрерывно. Для этого были привлечены дополнительное оборудование и технические специалисты. Работу осложняло то, что земля над кабелем в это время года еще частично заморожена.
Биологи отмечают, что, по всей видимости, бобры искали материалы для постройки своей плотины – как часть сооружения они использовали ленту для маркировки волокон.
В Telus выразили сожаление о неудобствах, с которыми столкнулись пользователи.
Посмотрите, как канадский бобр возглавил стадо коров.