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Происшествия

Бобры лишили интернета 900 человек в канадской общине

National Geographic Россия
26 апреля 2021
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Фото: Deborah Freeman / Flickr
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Фото: Wikimedia Commons
Животные разгрызли оптоволоконные кабели.

Тамблер-Ридж, крошечный муниципалитет на северо-востоке Британской Колумбии с населением около 2000 человек, на прошлой неделе был вынужден с неполадками из-за бобров, которые перегрызли оптоволоконные кабели, предоставлявшие жителям доступ в интернет.

Согласно заявлению местного провайдера Telus, интернет-услуг на 36 часов лишились примерно 900 человек. Действия бобров также затронули 60 клиентов кабельного телевидения и нарушили работу местной сотовой связи.

«Бобры перекусили наш оптоволоконный кабель в нескольких точках, что привело к значительным повреждениям. Наша команда обнаружила плотину, и похоже, что бобры раскопали землю рядом с ручьем, чтобы добраться до нашего кабеля, который проложен на глубине около метра под землей и защищен трубкой толщиной 11 сантиметров. Бобры сначала прогрызли трубку, а затем перекусили кабель в нескольких местах», – Лиз Сове, представительница компании Telus.

В компании отметили, что ремонтные работы продолжались непрерывно. Для этого были привлечены дополнительное оборудование и технические специалисты. Работу осложняло то, что земля над кабелем в это время года еще частично заморожена. 

Биологи отмечают, что, по всей видимости, бобры искали материалы для постройки своей плотины – как часть сооружения они использовали ленту для маркировки волокон. 

В Telus выразили сожаление о неудобствах, с которыми столкнулись пользователи. 

Посмотрите, как канадский бобр возглавил стадо коров. 

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