Более 1200 человек пропали без вести из-за урагана Дориан

На Багамских островах подвели итоги поисково-спасательной операции.
Ураган Дориан обрушился на Багамы в сентябре. В течение трёх дней тысячи людей остались без жилья. Погибло по меньшей мере 61 человек
Министр социальной защиты Фрэнки Кэмпбелл заявил, что власти сделали все возможное, чтобы найти пропавших людей после урагана Дориан.
«Я рад сообщить, что в общей сложности удалось найти 905 человек, считавшихся пропавшими. На сегодняшний день число пропавших без вести составляет 1003 на островах Абако и 205 на острове Большой Багама», – Френки Кэмпбелл.
Кэмпбелл подчеркнул, что числа пропавших основаны на данных лишь его министерства — ввиду того, что многие обращались непосредственно в полицию, существует возможность двойной записи. Имена пропавших без вести будут опубликованы в газетах 11 октября 2019 года. На данном этапе министр призвал помогать широкую общественность и добавил, что правительство готово предоставить убежище жертвам шторма «до тех пор, пока это необходимо».