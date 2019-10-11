Более 1200 человек пропали без вести из-за урагана Дориан

Ураган Дориан обрушился на Багамы в сентябре. В течение трёх дней тысячи людей остались без жилья. Погибло по меньшей мере 61 человек

Министр социальной защиты Фрэнки Кэмпбелл заявил, что власти сделали все возможное, чтобы найти пропавших людей после урагана Дориан.