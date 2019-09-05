Боливия потеряла 1,7 млн гектаров леса из-за пожаров

«Из всех произошедших в этом году пожаров 41 процент приходится на охраняемые районы, а 30 процентов – на леса», – сообщила Синтия Асин, министр охраны окружающей среды восточного региона Санта-Крус.

По ее словам, общая площадь лесов, уничтоженных огнем, составила 1,7 миллиона гектаров. Защитники окружающей среды обвиняют законы, принятые при президенте Эво Моралесе, который поощрял расчистку лесов огнем для расширения сельскохозяйственных территорий, в то время как правительство приписывает новые и новые возгорания сухой ветреной погоде.

Боливия продолжает бороться с пожарами. Асин сообщила, что в первые дни сентября появилось более 700 новых очагов возгорания.

SuperTanker Boeing 747, способный перевозить 75 000 литров (19 800 галлонов) воды, а также вертолеты и около четырех тысяч пожарных, полицейских и военнослужащих работают над ликвидацией пожаров.

Президент Боливии Эво Моралес объявил, что ожидает прибытия трех вертолетов вместимостью 16 000 литров, а также российского самолета вместимостью 50 000 литров.

Недавно в пылающей Бразилии запретили расчистку лесов огнем (но всего на два месяца). Дождевой лес, который горит в стране, относится к Амазонии – «зеленым легким» планеты, крупнейшему лесному массиву, который делят между собой девять разных стран.