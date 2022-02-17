Большая белая акула растерзала мужчину в Австралии: видео

Это первый случай смертельного нападения акулы в Сиднее более чем за полвека.

На юго-восточном побережье Сиднея (Австралия) большая белая акула (Carcharodon carcharias) длиной почти в четыре метра растерзала мужчину на глазах у очевидцев.

Нападение акулы произошло на пляже Бухан-Пойнт. По словам свидетелей, огромная рыба практически сразу разорвала пловца надвое. После объявления тревоги на поиски останков мужчины направили вертолеты и спасателей на гидроциклах, а десяткам купающихся приказали немедленно покинуть воду.

«Когда мы обернулись, все выглядело так, будто в воду упала машина – мощный всплеск, а затем акула вгрызлась в тело, и повсюду была кровь», — рассказал журналистам один из очевидцев нападения. Другой отмечает, что вся атака длилась всего несколько секунд, за которые хищная рыба утащила пловца под воду.

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Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс уже подтвердила, что останки погибшего обнаружены вместе с частями гидрокостюма. Личность жертвы пока не установлена: предположительно, это местный житель, который хорошо знал пляж и часто плавал в направлении мыса. Это нападение акулы со смертельным исходом стало первым в Сиднее с 1963 года.

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Ранее сообщалось, что первое в мире детальное исследование рациона больших белых акул у побережья восточной Австралии показало, что эти хищницы тратят больше времени на кормление вблизи морского дна, чем предполагалось.

Вопреки ожиданиям, в рейтинге самых смертельных зверей Австралии акул обогнали коровы, лошади и другие млекопитающие.