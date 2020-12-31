Браконьеры на «Земле леопарда» пытались добыть животных к новогоднему столу

На территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае были задержаны вооруженные браконьеры. Нарушители выдали себя выстрелом, сообщает пресс-служба заповедника. В период новогодних праздников отдел охраны учреждения перешел на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым всплеском браконьерства в выходные дни.

В ходе антибраконьерского рейда за день до Нового года, в южной части «Земли леопарда» госинспекторы услышали выстрел, который был локализован в рекреационной зоне нацпарка. Любая охота на территории «Земли леопарда» запрещена. Группа оперативно отреагировала на сигнал и отправилась на поиски его источника.

Хотя из-за отсутствия снега в этой части нацпарка следы было обнаружить трудно, инспекторы сумели выйти на двоих нарушителей. Заметив сотрудников «Земли леопарда», браконьеры пытались бежать, но были задержаны после непродолжительной погони. При одном из задержанных было заряженное оружие. Добыть копытных животных им не удалось.