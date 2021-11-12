Бык сбежал с фермы и прокатился на водной горке: видео

Двухлетний бык, содержавшийся на ферме в бразильском штате Сан-Паулу, сумел вырваться на свободу. Животное предназначалось на убой, но этот дерзкий поступок изменил его судьбу даже несмотря на то, что его сразу же удалось поймать.

Заметив следы бегства, хозяин фермы, Карлос Мигель Серанте, принялся преследовать быка и обнаружил его на территории расположенного по соседству загородного комплекса. Во время развития событий в клубе находился его президент Жоау Луис Андраде Зеволе. Посетителей еще не было, и это позволило избежать потенциально опасной ситуации, однако когда Зеволе позвонил в мэрию, запрашивая помощь, там ему просто не поверили.

Между тем отчаявшийся беглец не нашел ничего лучше, как забраться на водную горку. Он скатился с нее, но в конце пути застрял. Владелец, снимавший видео необычных приключений, остановил запись и вместе с сотрудниками клуба извлек животное из узкой трубы. Его на веревках вытащили в бассейн, а затем подняли на бортик.