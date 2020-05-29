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Происшествия

Черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля, чуть не обезглавив пассажира: видео

Анастасия Крутикова
29 мая 2020
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Фото: Latonya Lark / Facebook
В Джорджии черепаха стала виновницей (и единственной жертвой) автомобильной аварии.

Жительница Саванны (штат Джорджия, США) рассказала о необычном инциденте на дороге. Она вела машину, когда заметила, что прямо в лобовое стекло летит какой-то предмет, похожий на кирпич. Однако все оказалось не так обыденно: в окно машины врезалась увесистая черепаха, пробила его насквозь и застряла там, наполовину оказавшись в салоне прямо напротив лица пассажира. 

На пассажирском месте сидел брат Латонии, Кевин Грант, но он не пострадал: вовремя сообразил отвернуться и прикрыться руками. Хотя его осыпало градом осколков, мужчина отделался легкими царапинами и неглубокими порезами. 

Ларк рассказала, что ехавшая навстречу машина могла сбить черепаху и таким образом отправить прямо в стекло ее автомобиля. 

Сотрудники полиции округа Чатем в штате Джорджия отбуксировали машину с дороги, затем извлекли застрявшую в лобовом стекле черепаху, осмотрели ее и отправили в ветеринарную клинику. Там рептилия скончалась от полученных в результате инцидента травм. 

Полицейский сказал женщине, что если бы та не притормозила, заметив черепаху, а лобовое стекло не было достаточно толстым и прочным, авария могла бы закончиться катастрофически. 

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