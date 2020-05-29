Жительница Саванны (штат Джорджия, США) рассказала о необычном инциденте на дороге. Она вела машину, когда заметила, что прямо в лобовое стекло летит какой-то предмет, похожий на кирпич. Однако все оказалось не так обыденно: в окно машины врезалась увесистая черепаха, пробила его насквозь и застряла там, наполовину оказавшись в салоне прямо напротив лица пассажира.

На пассажирском месте сидел брат Латонии, Кевин Грант, но он не пострадал: вовремя сообразил отвернуться и прикрыться руками. Хотя его осыпало градом осколков, мужчина отделался легкими царапинами и неглубокими порезами.