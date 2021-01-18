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Происшествия

Четыре человека пропали без вести после схода лавины в Карачаево-Черкесии

National Geographic Россия
18 января 2021
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Мусса-Ачитара, Домбай
Фото: Анна Пустоварова
Материал обновляется

О происшествии пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что лавина сошла на трассу у горы Мусса-Ачитара в районе поселка Домбай. По предварительным данным, под снегом находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Судьба четырех человек остается неизвестной, ведется их поиск.

Мусса-Ачитара — высочайшая точка одноименного горного хребта (3012 метров над уровнем моря), одна из самых популярных точек Домбая. На вершину горы проложена канатная дорога. Зимой на склонах Мусса-Ачитары открываются десятки горнолыжных трасс.

ОБНОВЛЕНИЕ

По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под лавины женщину. Она жива, состояние средней тяжести.

По уточненным данным, всего лавина могла накрыть до 12 человек.

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