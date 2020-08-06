Что такое нитрат аммония, из-за которого произошел взрыв в Бейруте

Температура плавления нитрата аммония составляет 170 градусов по Цельсию. После этого, вещество начинает разлагаться. В результате этого процесса образуются газы, включая оксиды азота и водяной пар. Именно это быстрое выделение газов вызывает взрыв.

Разложение нитрата аммония может начаться, если произойдет взрыв там, где он хранится или если поблизости начнется сильный пожар. В чистом виде аммиачная селитра значительно уступает большинству взрывчатых веществ по энергии взрыва, однако ее взрывоопасность повышается с ростом ее влажности и при температурных перепадах, приводящих к перекристаллизации.

Сообщается, что 2700 тонн нитрата аммония хранились на складе в Бейруте в течение шести лет без надлежащего контроля безопасности. Это почти наверняка способствовало трагическим обстоятельствам, вызвавшим столь разрушительный взрыв.

Взрыв аммиачной селитры производит огромное количество оксидов азота. Диоксид азота (NO₂) — красный газ с неприятным запахом. Ролики из Бейрута показывают отчетливый красноватый цвет шлейфа газов от взрыва.

Джеффри Льюис, эксперт по ядерному оружию из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии, оценил мощность взрыва в Бейруте «от 200 до 500 тонн в тротиловом эквиваленте, учитывая ущерб от взрыва, ударную волну, сейсмические сигналы и размер воронки».

Взрыв в Бейруте — не единственная катастрофа, связанная с нитратом аммония. В августе 2015 года взрыв произошел в портовом городе Тяньцзинь в результате возгорания на складе логистической компании Ruihai. Тогда погибли 173 человека, восемь человек пропали без вести, 797 человек получили ранения.

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