Запутавшиеся в стропах парашютисты выжили, упав с высоты 5500 метров: видео

Свидетелями инцидента, который произошел 13 мая, стали несколько жителей Тайтусвилла, среди которых оказалась Кристина Ренфро, заснявшая падение парашютистов на видео. В первые секунды женщине показалось, что два скайдайвера выполняют замысловатые трюки в воздухе, но сразу же стало очевидно, что это не так.
Мужчин спасло от смерти то, что они зацепились за ветки дуба, прежде чем упасть на землю. Парашютисты упали на переднем дворе одноэтажного жилого дома. Первой к месту происшествия через несколько минут прибыла пожарная бригада. Они освободили мужчин от парашютов и оказали им первую помощь, прежде чем приехали медработники. Оба парашютиста, несмотря на многочисленные травмы, находились в сознании и были доставлены в местный травматологический центр.
По сведениям NBC, прыжок был организован космическим центром Skydive, который, согласно их рекламе, является «домом высочайших прыжков в мире с высоты 5500 метров». Skydive вновь открылся 2 мая после закрытия из-за карантина.
Пользовательница Facebook Джессика Коппола написала в комментариях к посту пожарной бригады, что косвенно знакома с пострадавшими мужчинами. В настоящее время они живы и идут на поправку.
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