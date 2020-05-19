Запутавшиеся в стропах парашютисты выжили, упав с высоты 5500 метров: видео

По сведениям NBC, прыжок был организован космическим центром Skydive, который, согласно их рекламе, является «домом высочайших прыжков в мире с высоты 5500 метров». Skydive вновь открылся 2 мая после закрытия из-за карантина.

Пользовательница Facebook Джессика Коппола написала в комментариях к посту пожарной бригады, что косвенно знакома с пострадавшими мужчинами. В настоящее время они живы и идут на поправку.

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