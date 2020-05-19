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Происшествия

Запутавшиеся в стропах парашютисты выжили, упав с высоты 5500 метров: видео

Михаил Сысоев
19 мая 2020
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Двое американцев чудом не погибли, прыгнув с парашютом в окрестностях города Тайтусвилл в штате Флорида.

Свидетелями инцидента, который произошел 13 мая, стали несколько жителей Тайтусвилла, среди которых оказалась Кристина Ренфро, заснявшая падение парашютистов на видео. В первые секунды женщине показалось, что два скайдайвера выполняют замысловатые трюки в воздухе, но сразу же стало очевидно, что это не так.

«Сначала мы думали, что это трюк, но, когда они начали приближаться к земле, мы поняли, что что-то пошло не так, судя по скорости их падения», — Джошуа Грэм, свидетель инцидента.

Мужчин спасло от смерти то, что они зацепились за ветки дуба, прежде чем упасть на землю. Парашютисты упали на переднем дворе одноэтажного жилого дома. Первой к месту происшествия через несколько минут прибыла пожарная бригада. Они освободили мужчин от парашютов и оказали им первую помощь, прежде чем приехали медработники. Оба парашютиста, несмотря на многочисленные травмы, находились в сознании и были доставлены в местный травматологический центр.

По сведениям NBC, прыжок был организован космическим центром Skydive, который, согласно их рекламе, является «домом высочайших прыжков в мире с высоты 5500 метров». Skydive вновь открылся 2 мая после закрытия из-за карантина.

Пользовательница Facebook Джессика Коппола написала в комментариях к посту пожарной бригады, что косвенно знакома с пострадавшими мужчинами. В настоящее время они живы и идут на поправку. 

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