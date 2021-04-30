Дело против инспектора заповедника в Бурятии закрыли. В марте он задержал браконьеров – и сам стал обвиняемым
В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении госинспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, которого подозревали в превышении должностных полномочий.
«После проведенных следственных действий с пристрастием по делу Сергея Красикова принято решение о его прекращении! Дирекция заповедника выражает огромную благодарность всем, кто помогал в распространении информации», – говорится в сообщении пресс-службы Байкальского заповедника.
История получила широкую огласку в марте 2021 года, когда на Красикова завели уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ [превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, что наказывается лишением свободы от трех до 10 лет].
Истцами по делу выступили браконьеры, которых Красиков задержал в заповеднике в октябре 2020 года. В заказнике они охотились на косуль и успели застрелить двух животных, когда вмешался госинспектор. Красиков сообщил, что при попытке скрыться браконьеры сбили его машиной. Однако прокуратура отказалась заводить уголовное дело на нарушителей, а обвиняемым внезапно оказался сам госинспектор.
Браконьеры заявили, что не сбивали Красикова, и что это сам госинспектор серьезно избил одного из них.
Сам Красиков рассказывает, что с момента заведения уголовного дела он получил большую поддержку от многих неравнодушных.
«Когда эта резонансная ситуация началась, и когда завели уголовное дело, было крайне неожиданно, что у людей такая сплоченность, и не только у людей, у всего нашего заповедного братства. И даже тех людей, которые просто неравнодушны к природе. Все встали на мою сторону с целью решить эту проблему.
Я очень рад и благодарен всем людям, которые подписывали петицию, писали посты в интернете. Благодарен и рад, что люди так относятся к природе, что не равнодушны к ней. Вся моя семья благодарна за то, что никто не остался в стороне, и все встали на мою защиту, на нашу сторону», – заявил Красиков.
Ситуацию с Красиковым обсудили в частности и в Общественной палате Российской Федерации на круглом столе «Взаимодействие региональных ассоциаций особо охраняемых природных территорий: опыт и перспективы развития».
Как уточнил Красиков, ему звонили из Следственного комитета, а с постановлением о прекращении уголовного дела он ознакомится в течение дня. По его словам, после консультации с юристами он намерен привлечь авторов заявления против себя за клевету.
Директор Байкальского заповедника Василий Сутула ранее заявил, что браконьерами оказались сотрудники Сбербанка и МВД.