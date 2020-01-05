Бухта Воевода на острове Русский во Владивостоке – популярное место для зимней рыбалки. Приезжая сюда, люди паркуют автомобили не только на берегу, но и на льду – морозная погода не предвещала никаких проблем с толщиной «парковочного места». Однако в какой-то момент лед стал трескаться, и около трех десятков транспортных средств начали тонуть.