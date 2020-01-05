Бухта Воевода на острове Русский во Владивостоке – популярное место для зимней рыбалки. Приезжая сюда, люди паркуют автомобили не только на берегу, но и на льду – морозная погода не предвещала никаких проблем с толщиной «парковочного места». Однако в какой-то момент лед стал трескаться, и около трех десятков транспортных средств начали тонуть.
Автомобили находились на расстоянии пяти метров от берега. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что провал был частичный, и некоторые автовладельцы успели выехать самостоятельно. Остальным помогал спасательный отряд. Одну машину спасти не удалось – она полностью погрузилась под воду. По счастливой случайности, в данном происшествии обошлось без жертв.
Спасатели полагают, что виновниками провала стали сами рыбаки: проверяя толщину льда, они просверлили слишком много лунок; через нее пошла вода, лед прогнулся и стал разрушаться.
В главке МЧС по Приморскому краю напоминают, что выезд автотранспорта на лед категорически запрещен, и особенно в морских акваториях: здесь воздействие оказывают течения, ветер, приливы и отливы, а это делает структуру льда нестабильной.