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Происшествия

Дом английской семьи рухнул в пропасть на острове Шеппи: фото

Михаил Сысоев
03 июня 2020
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Фото: Kent Fire and Rescue Service
Семье удалось вовремя эвакуироваться.

42-летняя Эмма Таллет всю жизнь хотела жить в доме с видом на море и в августе 2018 года реализовала свою мечту, купив особняк на побережье острова Шеппи в городском округе Истчёрч. Дом с двумя спальнями и бассейном обошелся ей в £195 000, и при покупке ее заверили, что строение простоит как минимум 40 лет, прежде чем эрозия почвы повредит ему.

За несколько дней до обрушения Эмма обнаружила в земле перед и за домом трещины. Сосед посоветовал ей залить их водой, чтобы земля схватилась, однако это не помогло. Вечером 29 мая вернувшаяся с работы Таллет находилась дома вместе с гражданским мужем и четырьмя детьми, когда услышала странные громкие звуки.

«За нами рухнули жалюзи, и мой партнер закричал, чтобы мы уходили. Я схватила телефон и выглянула в окно, увидев, что забор и въездные ворота исчезли. Когда мы выбежали на улицу, повсюду были кирпичи», — Эмма Таллет.

Семья обнаружила, что участок перед домом и автомобиль Эммы рухнули с утеса, а часть дома нависала над обрывом. 

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Kent Fire and Rescue Service

Прибывшая на место спасательная команда эвакуировала людей из близлежащих домов. Внутри дома Эммы находились все ее вещи. Всё, что удалось захватить с собой — это телефоны и зарядные устройства. Двое детей женщины выбежали на улицу босыми, но спасатели запретили возвращаться в дом из-за опасности его обрушения. В итоге строение рухнуло в пропасть в понедельник. Всё, что осталось от особняка — пристройка и бассейн. 

«Это абсолютно душераздирающе — мы все потеряли. Это был дом моей мечты, за который я заплатила наличными. Нам сказали, что мы проживем здесь около 40 лет, но у нас даже не было двух. У нас появится новый дом и новая машина, но такие вещи, как детские фотографии моих детей, так и будут лежать на дне утеса. Подобные вещи уже не вернуть», — Эмма Таллет.

Семья переночевала в общественном центре в соседнем Минстере, а вскоре нашла временное жилье в Ситтингборне, но пока Эмма не знает, что делать дальше. Женщина поблагодарила жителей Шеппи за оказанную поддержку. По ее словам, многие люди сразу откликнулись на беду в их семье, хотя не знали их лично.

По информации ВВС, в 2015 году Агентство по охране окружающей среды рассматривало возможность укрепления береговой зоны в месте обрушения дома, однако признало, что количество объектов в этом районе не оправдывает стоимость будущих работ.

Посмотрите, как лиса наблюдает за барсучьими боями без правил.

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