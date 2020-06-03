Дом английской семьи рухнул в пропасть на острове Шеппи: фото

42-летняя Эмма Таллет всю жизнь хотела жить в доме с видом на море и в августе 2018 года реализовала свою мечту, купив особняк на побережье острова Шеппи в городском округе Истчёрч. Дом с двумя спальнями и бассейном обошелся ей в £195 000, и при покупке ее заверили, что строение простоит как минимум 40 лет, прежде чем эрозия почвы повредит ему.

За несколько дней до обрушения Эмма обнаружила в земле перед и за домом трещины. Сосед посоветовал ей залить их водой, чтобы земля схватилась, однако это не помогло. Вечером 29 мая вернувшаяся с работы Таллет находилась дома вместе с гражданским мужем и четырьмя детьми, когда услышала странные громкие звуки.