Дом английской семьи рухнул в пропасть на острове Шеппи: фото

42-летняя Эмма Таллет всю жизнь хотела жить в доме с видом на море и в августе 2018 года реализовала свою мечту, купив особняк на побережье острова Шеппи в городском округе Истчёрч. Дом с двумя спальнями и бассейном обошелся ей в £195 000, и при покупке ее заверили, что строение простоит как минимум 40 лет, прежде чем эрозия почвы повредит ему.
За несколько дней до обрушения Эмма обнаружила в земле перед и за домом трещины. Сосед посоветовал ей залить их водой, чтобы земля схватилась, однако это не помогло. Вечером 29 мая вернувшаяся с работы Таллет находилась дома вместе с гражданским мужем и четырьмя детьми, когда услышала странные громкие звуки.
Семья обнаружила, что участок перед домом и автомобиль Эммы рухнули с утеса, а часть дома нависала над обрывом.
Прибывшая на место спасательная команда эвакуировала людей из близлежащих домов. Внутри дома Эммы находились все ее вещи. Всё, что удалось захватить с собой — это телефоны и зарядные устройства. Двое детей женщины выбежали на улицу босыми, но спасатели запретили возвращаться в дом из-за опасности его обрушения. В итоге строение рухнуло в пропасть в понедельник. Всё, что осталось от особняка — пристройка и бассейн.
Even more cliff collapse #Eastchurch. Wet winters, dry summers + energy from sea undercutting clay slopes is a recipe for collapse. Ground is parched here. But heavy rain now will erode those cracks even more. Feel for those who have lost their homes. https://t.co/AslRTDBGH7— Dr Paula Owens FRGS (@Primageographer) June 2, 2020
Семья переночевала в общественном центре в соседнем Минстере, а вскоре нашла временное жилье в Ситтингборне, но пока Эмма не знает, что делать дальше. Женщина поблагодарила жителей Шеппи за оказанную поддержку. По ее словам, многие люди сразу откликнулись на беду в их семье, хотя не знали их лично.
По информации ВВС, в 2015 году Агентство по охране окружающей среды рассматривало возможность укрепления береговой зоны в месте обрушения дома, однако признало, что количество объектов в этом районе не оправдывает стоимость будущих работ.
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