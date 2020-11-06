Домашний попугай спас хозяина во время пожара
Житель Брисбена Антон Нгуен спал на своей кровати, когда около двух часов ночи в его доме начался пожар. Мужчина не услышал сработавшего детектора дыма, однако проснулся от того, что кто-то непрерывно выкрикивал его имя.
Спасителем мужчины оказался домашний попугай по имени Эрик.
По словам мужчины, он выбежал из дома, успев схватить только одну сумку.
Исполняющий обязанности инспектора пожарной и аварийной службы Квинсленда Кэм Томас рассказал, что пожарные команды смогли локализовать пожар, прежде чем он распространился на другие объекты. В настоящее время пожарная служба ищет источник возникновения пожара и причину возгорания.
A man has survived a house fire which gutted his Brisbane home overnight after his pet parrot sounded the alarm before smoke detectors kicked in. https://t.co/GSh0HXK6Zx (via @abcnews)— ABC Australia (@ABCaustralia) November 3, 2020
Нгуен заявил, что очень благодарен своему попугаю за спасение.
«Я в шоке, но я в порядке. Все хорошо, пока у меня есть эта птица, а у нее есть я», — сказал австралиец.