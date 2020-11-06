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Происшествия

Домашний попугай спас хозяина во время пожара

National Geographic Россия
06 ноября 2020
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Австралийский попугай
Фото: cuatrok77 / Flickr
Птица непрерывно звала спящего мужчину по имени.

Житель Брисбена Антон Нгуен спал на своей кровати, когда около двух часов ночи в его доме начался пожар. Мужчина не услышал сработавшего детектора дыма, однако проснулся от того, что кто-то непрерывно выкрикивал его имя. 

Спасителем мужчины оказался домашний попугай по имени Эрик.

«Я проснулся и почувствовал запах дыма. Я схватил Эрика, открыл дверь, посмотрев в заднюю часть дома, и увидел пламя», — Антон Нгуен.

По словам мужчины, он выбежал из дома, успев схватить только одну сумку. 

Исполняющий обязанности инспектора пожарной и аварийной службы Квинсленда Кэм Томас рассказал, что пожарные команды смогли локализовать пожар, прежде чем он распространился на другие объекты. В настоящее время пожарная служба ищет источник возникновения пожара и причину возгорания. 

Нгуен заявил, что очень благодарен своему попугаю за спасение.

«Я в шоке, но я в порядке. Все хорошо, пока у меня есть эта птица, а у нее есть я», — сказал австралиец.

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