«Дориан» грядет: на США надвигается самый мощный ураган за последние десятилетия

Еще неделю назад «Дориан» был тропическим штормом. Он сформировался в 500 км от Малых Антильских островов, а скорость ветра в его пределах составляла 23 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом. Эту отметку «Дориан» преодолел 28 августа, вплотную приблизившись к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов.

Ураганы подразделяются на категории с первой (самой слабой) по пятую (самую мощную) по шкале Саффира-Симпсона. Обычно они набирают силу по достижении более теплых вод, как у побережья Флориды. «Дориан» превратился из урагана первой категории в «катастрофический» ураган пятой менее чем за неделю. Максимальная скорость ветра в нем достигает порядка 300 км/час и более. Ожидается, что он станет самым мощным за несколько десятилетий.