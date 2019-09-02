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Происшествия

«Дориан» грядет: на США надвигается самый мощный ураган за последние десятилетия

02 сентября 2019
Дориан
Фото: cbp.gov
Стихийное бедствие уже достигло Багамских островов.

Еще неделю назад «Дориан» был тропическим штормом. Он сформировался в 500 км от Малых Антильских островов, а скорость ветра в его пределах составляла 23 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом. Эту отметку «Дориан» преодолел 28 августа, вплотную приблизившись к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов.

Ураганы подразделяются на категории с первой (самой слабой) по пятую (самую мощную) по шкале Саффира-Симпсона. Обычно они набирают силу по достижении более теплых вод, как у побережья Флориды. «Дориан» превратился из урагана первой категории в «катастрофический» ураган пятой менее чем за неделю. Максимальная скорость ветра в нем достигает порядка 300 км/час и более. Ожидается, что он станет самым мощным за несколько десятилетий.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи – добровольную. Для обеспечения свободного проезда в целях эвакуации губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк. На территории штата функционирует 38 общих и 11 специализированных убежищ.

Следом за Флоридой об эвакуации объявили на всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии. Предполагается, что эвакуация затронет в общей сложности более 1,4 миллиона человек.

Метеорологи предупреждают, что «Дориан» может оказаться самым сильным стихийным бедствием с тех пор, как в 1992 году на США обрушился ураган «Эндрю» и привел к гибели 65 человек, разрушив более 63 тысяч домов.

Посмотрите, как ураган уничтожил уникальный коралловый риф.

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