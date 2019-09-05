«Дориан» унес жизни уже 20 человек и движется на Флориду

Министр здравоохранения Багамских островов Дуэйн Сэнд сообщил о новых жертвах урагана «Дориан». По его словам, эти цифры не окончательные и с большой долей вероятности будут увеличиваться по ходу разбора завалов и поисково-спасательных работ.

17 из 20 погибших проживали на островах Абако, еще трое – жители острова Большая Багама. Именно эти острова попали под удар «Дориана», когда ураган был на самом пике своей разрушительной силы.

По данным ООН, около 70 тысяч человек «нуждаются в срочной спасательной помощи» на Багамах. Наиболее остро они нуждаются в продуктах питания, чистой воде, укрытии и лекарствах. ООН миллион долларов из своего чрезвычайного фонда для оказания помощи пострадавшим. Все аэропорты на севере острова Большой Абако затоплены, и попасть туда можно только на вертолетах или самолете с неподвижным крылом.