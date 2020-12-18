Доступ в Сьяновские пещеры будет закрыт

Сьяны — это система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер, находящаяся на территории округа Домодедово. Общая протяженность ходов в Сьяновских пещерах составляет 19 километров, что делает систему крупнейшей в Подмосковье. Предположительно, пещеры возникли в XVII веке, а наиболее активная разработка шла в XIX веке.
В четверг, 17 декабря, в Сьянах заблудилась группа из десяти туристов, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет. Вечером того же дня спасателям удалось их обнаружить и вывести на поверхность. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть входы в пещеры, о чем сообщается в его официальном телеграм-канале.
«Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы. Я также дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», — заявил чиновник.
Власти решили закрыть доступ в подмосковные пещеры Сьяны. Последней каплей стал вчерашний поход, во время которого группа из 2 взрослых и 8 детей заблудилась. Сейчас рабочие демонтируют главный вход pic.twitter.com/f86VJG6DID— Мослента (@moslenta) December 18, 2020
Входы в Сьяновские пещеры закрывают уже во второй раз. Впервые это произошло в 1974 году после того, как в системе катакомб погиб ребенок. Пещеры начали исследовать заново в 1988 году по инициативе группы спелеологов-любителей.