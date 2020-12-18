Доступ в Сьяновские пещеры будет закрыт

Сьяны — это система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер, находящаяся на территории округа Домодедово. Общая протяженность ходов в Сьяновских пещерах составляет 19 километров, что делает систему крупнейшей в Подмосковье. Предположительно, пещеры возникли в XVII веке, а наиболее активная разработка шла в XIX веке.

В четверг, 17 декабря, в Сьянах заблудилась группа из десяти туристов, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет. Вечером того же дня спасателям удалось их обнаружить и вывести на поверхность. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть входы в пещеры, о чем сообщается в его официальном телеграм-канале.

«Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы. Я также дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», — заявил чиновник.