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Происшествия

Доступ в Сьяновские пещеры будет закрыт

18 декабря 2020
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Фото: D&G photo / Wikimedia Commons
Соответствующее распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев после инцидента с пропавшими детьми

Сьяны — это система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер, находящаяся на территории округа Домодедово. Общая протяженность ходов в Сьяновских пещерах составляет 19 километров, что делает систему крупнейшей в Подмосковье. Предположительно, пещеры возникли в XVII веке, а наиболее активная разработка шла в XIX веке.

В четверг, 17 декабря, в Сьянах заблудилась группа из десяти туристов, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет. Вечером того же дня спасателям удалось их обнаружить и вывести на поверхность. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть входы в пещеры, о чем сообщается в его официальном телеграм-канале

«Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы. Я также дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», — заявил чиновник.

Входы в Сьяновские пещеры закрывают уже во второй раз. Впервые это произошло в 1974 году после того, как в системе катакомб погиб ребенок. Пещеры начали исследовать заново в 1988 году по инициативе группы спелеологов-любителей.

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