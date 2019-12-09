Дожди разрушили дорогу к ледникам в Новой Зеландии. Там заблокирована почти тысяча туристов

Оползни, вызванные проливными дождями, заблокировали автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный. Некоторые участки дороги завалены землей и деревьями, другие — полностью разрушены. На одном из участков частично обвалился мост. По некоторым подсчетам на отрезке дороги длиной 5 километров вокруг горы Геркулес произошло около 20-30 оползней.

970 туристов оказались отрезаны от мира рядом с ледниками Фокса и Франца-Иосифа. Некоторые путешественники вынуждены ночевать в машинах. В районе отключено электричество и телекоммуникации, их обещают восстановить утром в понедельник.