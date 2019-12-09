Дожди разрушили дорогу к ледникам в Новой Зеландии. Там заблокирована почти тысяча туристов
Оползни, вызванные проливными дождями, заблокировали автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный. Некоторые участки дороги завалены землей и деревьями, другие — полностью разрушены. На одном из участков частично обвалился мост. По некоторым подсчетам на отрезке дороги длиной 5 километров вокруг горы Геркулес произошло около 20-30 оползней.
970 туристов оказались отрезаны от мира рядом с ледниками Фокса и Франца-Иосифа. Некоторые путешественники вынуждены ночевать в машинах. В районе отключено электричество и телекоммуникации, их обещают восстановить утром в понедельник.
По словам Брюса Смита — мэра района Уэстленд — транспортное сообщение с городом не будет восстановлено до пятницы, а на ремонт дороги потребуется не менее шести недель.
«Некоторые туристы смогут вылететь на вертолете, поскольку аэропорт Франца-Иосифа все еще работает», — отметил Смит.
Администрация города Франц-Иосиф оценивает запасы продовольствия, которые, в случае необходимости, будут доставлены по воздуху. МИД Новой Зеландии оказывает поддержку туристам, заблокированным в городе, сообщает Stuff.
As Australia burns, parts of New Zealand are reeling from massive flooding— Mandalorian Child Care Services Kitten (@FondueHellKat) December 9, 2019
Highway slips on the West Coast have stranded almost 1000 tourists according to Radio NZ, cutting off access to towns in the scenic but remote region.https://t.co/iJQ2xp62Lw
По мнению отельеров региона, властям необходимо задуматься над улучшением инфраструктуры западного побережья, поскольку основной доход местных жителей от туризма.
«Западное побережье держится исключительно на туризме. Если не укрепить дорожную инфраструктуру, то мы превратимся в захолустье, куда ни один путешественник не захочет поехать», — Брендан Тейлор, директор сети отелей Scenic Hotels.
Менеджер по управлению системами Транспортного агентства Новой Зеландии Пит Коннорс в ответ заявил, что даже многомилиардные вложения не смогли бы предотвратить произошедшего.
Проливные дожди идут в Новой Зеландии с пятницы.