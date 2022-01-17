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Происшествия

«Дружелюбный сосед»: таракан три дня прожил в ухе мужчины

Анастасия Баринова
17 января 2022
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Фото: PIXABAY
Житель Новой Зеландии думал, что в ухе просто скопилась вода после купания.

Живущий в Окленде Зейн Веддинг обратился к врачу с обычной на первый взгляд жалобой: ощущением заложенного уха. Он стал хуже слышать и чувствовал, что в слуховом проходе что-то перемещается. Накануне он купался в бассейне и решил, что в ухо забилась вода. Врач решил так же, серьезного обследования не провел, выписал пациенту антибиотики и посоветовал просушить ухо феном.

Однако это не помогло, и на третий день Зейн отправился к другому специалисту. Только на этот раз удалось найти причину: в ухо мужчины заполз таракан. Выяснилось, что после плавания Зейн прилег отдохнуть на диван, и насекомое использовало именно этот момент. Врач извлек насекомое по частям: оно было уже мертво, поскольку фен его «сварил», и его тело было хрупким.

Зейн относится к ситуации с юмором. Он является представителем народности маори и неоднократно участвовал в экологических акциях – например, однажды он ночевал на дереве, чтобы привлечь внимание к защите природы, однако насекомое проникло в его ухо в безопасной среде: в стенах его дома.

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