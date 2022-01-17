«Дружелюбный сосед»: таракан три дня прожил в ухе мужчины

Живущий в Окленде Зейн Веддинг обратился к врачу с обычной на первый взгляд жалобой: ощущением заложенного уха. Он стал хуже слышать и чувствовал, что в слуховом проходе что-то перемещается. Накануне он купался в бассейне и решил, что в ухо забилась вода. Врач решил так же, серьезного обследования не провел, выписал пациенту антибиотики и посоветовал просушить ухо феном.
Однако это не помогло, и на третий день Зейн отправился к другому специалисту. Только на этот раз удалось найти причину: в ухо мужчины заполз таракан. Выяснилось, что после плавания Зейн прилег отдохнуть на диван, и насекомое использовало именно этот момент. Врач извлек насекомое по частям: оно было уже мертво, поскольку фен его «сварил», и его тело было хрупким.
Went to the Dr on Saturday with a blocked ear. The Dr said he couldn't see anything and it would go away by itself. Went for a second opinion today, and had a cockroach 🪳 removed from my ear. 3 days with a roach in my ear 🤮Perhaps avoid The Doctors Onehunga. pic.twitter.com/nOVL3qEIq7— Zane Wedding (@tweetswillsaveu) January 10, 2022
Зейн относится к ситуации с юмором. Он является представителем народности маори и неоднократно участвовал в экологических акциях – например, однажды он ночевал на дереве, чтобы привлечь внимание к защите природы, однако насекомое проникло в его ухо в безопасной среде: в стенах его дома.
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