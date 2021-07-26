Два в одном: на Филиппинах произошли наводнение и землетрясение

Страна также расположена в так называемом тихоокеанском «огненном кольце»: регионе, подверженном землетрясениям и извержениям вулканов. На этот раз землетрясение совпало с наводнением.

Эпицентр находился на глубине 116 километров возле главного острова Лусон в 4:48 утра субботы. Магнитуда первоначального толчка была 6,7; через несколько минут произошло землетрясение магнитудой 5,8. Из-за большой глубины существенного ущерба не произошло, но в провинции Батангас к югу от столицы силы быстрого реагирования были приведены в режим повышенной готовности.