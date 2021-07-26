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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Два в одном: на Филиппинах произошли наводнение и землетрясение

Анастасия Баринова
26 июля 2021
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Фото: Pixabay
Незаконная вырубка леса – одна из причин усиления наводнений.

На большей части Филиппин: как в столице, так и в отдаленных провинциях — прошли сильнейшие муссонные дожди. К настоящему времени известно о гибели одного человека: на такси упало дерево. Тысячи людей были эвакуированы: только в городе Марикина их число превышает 15 000. Людей переселяют во временные лагеря, однако их вместимость невелика. Теперь спасенные от стихийного бедствия люди, оказавшись в тесноте, рискуют заразиться COVID-19.

Муссонные дожди для Филиппин — обычное явление, но с каждым годом они становятся интенсивнее. Помимо изменения климата, причиной столь сильных наводнений является незаконная вырубка леса, а также сильное заиление реки Марикина.

В субботу к юго-востоку от Манилы волна перевернула грузовое судно. К счастью, это произошло неподалеку от порта, и всех 10 членов экипажа удалось спасти, а лодку подтянули к берегу с помощью длинной веревки. В одном из городов вода разрушила промышленные объекты, и химикаты затопили улицы.

На севере страны дожди залили деревни, расположенные в низменностях, а также вызвали оползни. В провинции Миндоро к югу от Манилы вода поднималась слишком быстро, и жители одного из поселков оказались запертыми в своих домах без возможности их покинуть. Спасатели держались за веревку, чтобы сильнейшее течение не унесло их.

Ежегодно Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов и штормов, не считая сезонных муссонных дождей. Нынешние ливни пришли со стороны Китая, уже сильно пострадавшего от разгула стихии.

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Страна также расположена в так называемом тихоокеанском «огненном кольце»: регионе, подверженном землетрясениям и извержениям вулканов. На этот раз землетрясение совпало с наводнением.

Эпицентр находился на глубине 116 километров возле главного острова Лусон в 4:48 утра субботы. Магнитуда первоначального толчка была 6,7; через несколько минут произошло землетрясение магнитудой 5,8. Из-за большой глубины существенного ущерба не произошло, но в провинции Батангас к югу от столицы силы быстрого реагирования были приведены в режим повышенной готовности.

Посмотрите, как в 2019 году во время землетрясения в Маниле с крыши небоскреба выплеснулся бассейн.

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