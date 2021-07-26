Два в одном: на Филиппинах произошли наводнение и землетрясение

На большей части Филиппин: как в столице, так и в отдаленных провинциях — прошли сильнейшие муссонные дожди. К настоящему времени известно о гибели одного человека: на такси упало дерево. Тысячи людей были эвакуированы: только в городе Марикина их число превышает 15 000. Людей переселяют во временные лагеря, однако их вместимость невелика. Теперь спасенные от стихийного бедствия люди, оказавшись в тесноте, рискуют заразиться COVID-19.
Inihahanda na ng mga volunteers ng SMNI Foundation, Children’s Joy Foundation at The Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga relief goods na ibibigay bukas sa relief operation para sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Marikina at Cavite. pic.twitter.com/YdHFlGMqmB— SMNI News (@smninews) July 26, 2021
Муссонные дожди для Филиппин — обычное явление, но с каждым годом они становятся интенсивнее. Помимо изменения климата, причиной столь сильных наводнений является незаконная вырубка леса, а также сильное заиление реки Марикина.
В субботу к юго-востоку от Манилы волна перевернула грузовое судно. К счастью, это произошло неподалеку от порта, и всех 10 членов экипажа удалось спасти, а лодку подтянули к берегу с помощью длинной веревки. В одном из городов вода разрушила промышленные объекты, и химикаты затопили улицы.
Agua se torna color rojo por residuos de la industria tras las inundaciones que afectan a zonas de Cainta, Rizal, #Filipinas. (24.07.2021). #Floods #zabedrosky #Blood #Water #Flooding #Storm— ⚠Climática Mundial🌎 (@deZabedrosky) July 25, 2021
By: Philippine Weather System ✓. pic.twitter.com/4rySR4bLvN
На севере страны дожди залили деревни, расположенные в низменностях, а также вызвали оползни. В провинции Миндоро к югу от Манилы вода поднималась слишком быстро, и жители одного из поселков оказались запертыми в своих домах без возможности их покинуть. Спасатели держались за веревку, чтобы сильнейшее течение не унесло их.
Monsoon rains flood Philippine villages, thousands evacuate- The New Indian Express https://t.co/K1RYkUhG8s— Asia Post (@AsiaPost3) July 24, 2021
Ежегодно Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов и штормов, не считая сезонных муссонных дождей. Нынешние ливни пришли со стороны Китая, уже сильно пострадавшего от разгула стихии.
Страна также расположена в так называемом тихоокеанском «огненном кольце»: регионе, подверженном землетрясениям и извержениям вулканов. На этот раз землетрясение совпало с наводнением.
Эпицентр находился на глубине 116 километров возле главного острова Лусон в 4:48 утра субботы. Магнитуда первоначального толчка была 6,7; через несколько минут произошло землетрясение магнитудой 5,8. Из-за большой глубины существенного ущерба не произошло, но в провинции Батангас к югу от столицы силы быстрого реагирования были приведены в режим повышенной готовности.
An #earthquake of magnitude 6.7 struck south of the #Philippine capital early on Saturday ,aftershocks were expected from the tectonic earthquake, which had a depth of 116 km.The epicentre is 16km southwest of Batangas province pic.twitter.com/iofpQhBoqz— Hans Solo (@thandojo) July 25, 2021
Посмотрите, как в 2019 году во время землетрясения в Маниле с крыши небоскреба выплеснулся бассейн.