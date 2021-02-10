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Происшествия

Две тигрицы убили смотрителя и сбежали из зоопарка в Индонезии

National Geographic Россия
10 февраля 2021
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Суматранский тигр в берлинском зоопарке
Фото: Wikimedia Commons
Трагедия произошла в городе Синкаванг на острове Борнео.

Две самки суматранского тигра в возрасте около 18 месяцев сбежали 5 февраля из зоопарка после того, как оползень, вызванный проливными дождями, повредил их вольер. Возле вольера были обнаружены несколько мертвых животных, в том числе страус и обезьяна, а затем был найден убитый тиграми 47-летний смотритель зоопарка. 

Правоохранительные органы закрыли расположенные неподалеку туристические достопримечательности и призвали жителей Синкаванга не выходить из домов. После этого беглых животных начали искать.

На следующий день полиции и сотрудникам природоохранного агентства удалось выйти на след тигров. Сообщается, что животных рассчитывали поймать живыми, но в итоге одну из тигриц пришлось застрелить. 

«Сначала мы попробовали использовать транквилизатор, но он не сработал, поэтому мы были вынуждены пристрелить тигрицу, так как она начала вести себя очень агрессивно. Мы боялись, что она ускользнет в ближайший район. Хотя мы изо всех сил старались поймать ее живьем, нашим приоритетом является безопасность людей», — Нур Адирахманта, глава местного природоохранного агентства.

Вторую тигрицу удалось поймать, предварительно усыпив транквилизатором. Животное находится под наблюдением медицинских экспертов в зоопарке.

Начальник полиции рассказал, что найти животных было очень непросто из-за густого леса, окружающего зоопарк. В поиске тигриц были задействованы дроны.

Суматранские тигры (Panthera tigris sumatrae) находятся на грани исчезновения согласно классификации Международного союза охраны природы. В дикой природе осталось всего около 400 особей этого вида.

Суматранский тигр имеет некоторые особенности, отличающие его от бенгальских и амурских собратьев. Он меньше по размерам и считается более агрессивным. Возможно, это связано с резким сокращением ареала людьми и, как следствие, учащением конфликтов.

Узнайте, как в Малайзии хотят клонировать суматранского носорога, который полностью исчез в стране.

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