Две тигрицы убили смотрителя и сбежали из зоопарка в Индонезии
Две самки суматранского тигра в возрасте около 18 месяцев сбежали 5 февраля из зоопарка после того, как оползень, вызванный проливными дождями, повредил их вольер. Возле вольера были обнаружены несколько мертвых животных, в том числе страус и обезьяна, а затем был найден убитый тиграми 47-летний смотритель зоопарка.
Правоохранительные органы закрыли расположенные неподалеку туристические достопримечательности и призвали жителей Синкаванга не выходить из домов. После этого беглых животных начали искать.
На следующий день полиции и сотрудникам природоохранного агентства удалось выйти на след тигров. Сообщается, что животных рассчитывали поймать живыми, но в итоге одну из тигриц пришлось застрелить.
Вторую тигрицу удалось поймать, предварительно усыпив транквилизатором. Животное находится под наблюдением медицинских экспертов в зоопарке.
Начальник полиции рассказал, что найти животных было очень непросто из-за густого леса, окружающего зоопарк. В поиске тигриц были задействованы дроны.
Суматранские тигры (Panthera tigris sumatrae) находятся на грани исчезновения согласно классификации Международного союза охраны природы. В дикой природе осталось всего около 400 особей этого вида.
Суматранский тигр имеет некоторые особенности, отличающие его от бенгальских и амурских собратьев. Он меньше по размерам и считается более агрессивным. Возможно, это связано с резким сокращением ареала людьми и, как следствие, учащением конфликтов.
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