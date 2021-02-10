Две тигрицы убили смотрителя и сбежали из зоопарка в Индонезии

Две самки суматранского тигра в возрасте около 18 месяцев сбежали 5 февраля из зоопарка после того, как оползень, вызванный проливными дождями, повредил их вольер. Возле вольера были обнаружены несколько мертвых животных, в том числе страус и обезьяна, а затем был найден убитый тиграми 47-летний смотритель зоопарка.

Правоохранительные органы закрыли расположенные неподалеку туристические достопримечательности и призвали жителей Синкаванга не выходить из домов. После этого беглых животных начали искать.

На следующий день полиции и сотрудникам природоохранного агентства удалось выйти на след тигров. Сообщается, что животных рассчитывали поймать живыми, но в итоге одну из тигриц пришлось застрелить.