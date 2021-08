Дым от российских лесных пожаров достиг Северного полюса

Это произошло впервые в истории наблюдений.

The area covered by wildfires in Yakutia, Russia’s coldest territory & its capital of permafrost reached nearly 5.7million hectares, Ministry of emergencies said. 2 days ago smoke from wildfires in Yakutia reached the North Pole for the first time in history #wildfires2021Russia pic.twitter.com/gDByjLFc8e