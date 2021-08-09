Дым от российских лесных пожаров достиг Северного полюса

В последние несколько лет в Сибири все чаще вспыхивают разрушительные лесные пожары, которые связаны как с изменением климата, так и с недостаточным финансированием лесной службы. В самом холодном регионе страны, Якутии, ситуация с огнем продолжает ухудшаться. По данным Росгидромета, в настоящее время в регионе горит более 5 млн гектаров, в том числе это труднодоступные и удаленные участки.
The area covered by wildfires in Yakutia, Russia’s coldest territory & its capital of permafrost reached nearly 5.7million hectares, Ministry of emergencies said. 2 days ago smoke from wildfires in Yakutia reached the North Pole for the first time in history #wildfires2021Russia pic.twitter.com/gDByjLFc8e— The Siberian Times (@siberian_times) August 8, 2021
Спутниковые снимки NASA показали, что дым от пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. Большая часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север, покрыта дымовой завесой. По мнению экспертов NASA, такой масштаб – первый в истории человечества.
🇷🇺 - A #Russian weather monitor said Monday that forest fires ravaging Siberia are worsening as #NASA satellite images showed smoke from its burning forests reaching the North Pole. (Barrons) pic.twitter.com/UBknIsJEbY— Melvis (@The_Melvis) August 9, 2021
Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства России, в этом году пожары уже уничтожили более 14 миллионов гектаров; в атмосферу к настоящему времени выброшено 505 мегатонн углекислого газа. В прошлом году за весь сезон было выпущено 450 мегатонн.