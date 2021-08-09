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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Дым от российских лесных пожаров достиг Северного полюса

Анастасия Баринова
09 августа 2021
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Фото: NASA Worldview
Это произошло впервые в истории наблюдений.

В последние несколько лет в Сибири все чаще вспыхивают разрушительные лесные пожары, которые связаны как с изменением климата, так и с недостаточным финансированием лесной службы. В самом холодном регионе страны, Якутии, ситуация с огнем продолжает ухудшаться. По данным Росгидромета, в настоящее время в регионе горит более 5 млн гектаров, в том числе это труднодоступные и удаленные участки.

Спутниковые снимки NASA показали, что дым от пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. Большая часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север, покрыта дымовой завесой. По мнению экспертов NASA, такой масштаб – первый в истории человечества.

Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства России, в этом году пожары уже уничтожили более 14 миллионов гектаров; в атмосферу к настоящему времени выброшено 505 мегатонн углекислого газа. В прошлом году за весь сезон было выпущено 450 мегатонн. 

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