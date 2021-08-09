Дым от российских лесных пожаров достиг Северного полюса

В последние несколько лет в Сибири все чаще вспыхивают разрушительные лесные пожары, которые связаны как с изменением климата, так и с недостаточным финансированием лесной службы. В самом холодном регионе страны, Якутии, ситуация с огнем продолжает ухудшаться. По данным Росгидромета, в настоящее время в регионе горит более 5 млн гектаров, в том числе это труднодоступные и удаленные участки.