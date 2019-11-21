Эстонские крысы перегрызли оптоволокно и лишили жителей госуслуг

По всей стране перестал работать государственный портал eesti.ee, и прекратилось оказание услуг, оказываемых департаментом государственной информационной системы (RIA). Причиной сбоя оказались крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа (Harjumaa) близ Таллина.

В наиболее тяжелом положении оказались люди, нуждающиеся в медицинской помощи, а также те, у кого закончились лекарства, выписываемые врачами в Эстонии по интернету.

Сбой затронул только государственную телекоммуникационную систему, сети частных предприятий не затронуты. Как сообщила пресс-служба RIA, основные ремонтные работы завершатся к вечеру 21 ноября, но, когда будут устранены неполадки во всей сети, пока неясно.