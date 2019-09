«Это Апокалипсис»: чудовищные последствия урагана «Дориан» на Багамах

Некогда райское место превратилось в руины.

По меньшей мере семь человек погибло после самого мощного из когда-либо зафиксированных ураганов на Багамах. Полный масштаб катастрофы до сих пор неизвестен. Больше всего пострадали острова Абако и остров Большая Багама – это стало отчетливо ясно после того, как были проведены съемки опустошенных стихией островов с воздуха. Ураганные ветры и мутные коричневые паводковые воды разрушили или серьезно повредили тысячи домов и заперли людей на чердаках.

Nothing left standing on Abaco Island in the Bahamas. pic.twitter.com/DxtAPPGkyH — Jason Nicholas (@JasonNweather) September 3, 2019

«Это полное опустошение. Все уничтожено. Апокалипсис», – делится эмоциями Лиа Хед-Ригби (Lia Head-Rigby), руководитель одной из организаций по оказанию помощи при ураганах.

How to Help Hurricane Dorian Survivors in the Bahamas pic.twitter.com/4oI6c5zWoB — BlackTech (@NeedSavita) September 4, 2019

По словам Хед-Ригби, острова Абако, на который со всей силой обрушился ураган и над которым она пролетала позже, не подлежит реставрации, все здания нужно отстраивать снова. Также, по ее информации, в результате урагана погибло намного больше людей, чем сообщается в официальных сводках. Самый густонаселенный остров Багам, Нью-Провиденс, на котором расположена столица островов Нассау, не понес такого серьезного ущерба.

This aerial footage of the Bahamas shows the destruction from Hurricane Dorian on Great Abaco Island https://t.co/U4sOpjIcaa pic.twitter.com/egU2yw13BZ — CNN (@CNN) September 4, 2019

Hurricane Dorian is still hitting the Bahamas, causing massive devastation and at least 5 deaths.



People are being told to shelter, but flood waters up to 15ft are flooding homes and forcing many on to roofs. Ground crews are unable to reach them until the storm passes. pic.twitter.com/ejo6UzEXDH — AJ+ (@ajplus) September 3, 2019

«Дориан», достигший наивысшей пятой категории со скоростью ветра до 260 км/ч, обрушился на Багамы 1 сентября. Ураган не утихал в течение полутора суток. «Обычно ураганы приходят и уходят буквально за несколько часов. А тут он никуда не движется уже сутки. Я уже 10 лет рассказываю про ураганы, а в общей сложности занимаюсь ими уже 25 лет – и я никогда в жизни не видел ничего подобного», – говорит синоптик CNN Айван Кабрера.

"When I first saw it my heart dropped."@WeatherNation field correspondent Brandon Clement shares about the footage he took of the devastation that Hurricane Dorian caused on The #Bahamas. #HurricaneDorain #Dorian #BahamasStrong #BahamasRelief pic.twitter.com/OIQtzTuLks — WeatherNation (@WeatherNation) September 4, 2019

If you are evacuating from #HurricaneDorian , PLEASE DO NOT LEAVE YOUR PETS BEHIND. #Dorian is creating fast-rising flood waters and rescuers will not be able to reach animals in time to save them. Please take your pets with you ,do not leave them to face the storm alone. pic.twitter.com/2eyjHB5mnP — Jad kassis (@Jad__kassis) September 2, 2019