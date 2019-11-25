Finnair отменила 250 рейсов на 25 ноября

Авиакомпания Finnair отменила большинство рейсов, которые были запланированы на 25 ноября. Это произошло в связи с забастовкой профсоюза работников авиационной отрасли страны, выражающих солидарность сотрудникам финской почты.

Finnair разместила на официальном сайте список отмененных рейсов. В их числе оказались рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также между столицей Финляндии и Москвой.

Забастовка, по предварительным оценкам, затронет 20 тысяч пассажиров. Перевозчик обещает найти альтернативные маршруты или возможность вернуть стоимость билета.

Забастовка работников финской почты началась 11 ноября. Спор с работодателем касается условий труда и зарплат почтовиков.