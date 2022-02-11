Футболист Курт Зума пнул свою кошку. Ему это с рук не сошло

Спортсмена оштрафовали на максимально возможную сумму и отстранили от игр. Жившие у него питомцы изъяты и «находятся в безопасности».

Британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) инициировало расследование в отношении футболиста «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зумы.

7 февраля в Snapchat появилось видео, на котором 27-летний спортсмен пинает свою бенгальскую кошку. В следующем ролике он швыряет в нее обувью, а затем Зума бьет животное, находившееся на руках у ребенка, по морде. Видеоролики не были утечкой: съемку вел его брат Йоан Зума, и, судя по смеху, они оба считали это забавным.

Запись сразу же стала вирусной в ТикТоке. Не удивительно, что на нее обратили внимание и защитники животных. Представители RSPCA обратились в полицию графства Эссекс, а также смогли забрать двух кошек, живших в лондонском особняке Зумы.

В Сети появилась петиция с требованием привлечь Зуму к уголовной ответственности. Такое развитие событий не исключено: в Великобритании действуют очень строгие законы, защищающие права представителей фауны.

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К этим призывам присоединился мэр Лондона Садик Хан. Со своей стороны и «Вест Хэм Юнайтед» полностью поддержал расследование RSPCA. Спортсмен был оштрафован «на максимально возможную сумму», 250 тысяч фунтов.

В пресс-релизе говорится, что Зума выразил искреннее раскаяние и незамедлительно выплатил штраф, который будет пожертвован благотворительным организациям по защите животных. Защитник отстранен от игр и «сотрудничает со следствием».

Он уверяет, что кошки здоровы, а «это был единичный случай». Извинения также принес его брат. Однако имиджу игрока и клуба уже нанесен огромный урон. 8 февраля футболист еще выходил на поле, и когда он споткнулся, с трибун зазвучало: «Вот что чувствует твоя кошка!». От сотрудничества с Зумой начали отказываться и крупнейшие компании – например, Adidas.

По иронии судьбы, Зума был послом организации Seed, занимающейся защитой крупных кошачьих. Теперь это также осталось в прошлом.

«Вест Хэм Юнайтед» обещает рассмотреть поступок Зумы «со всей серьезностью» и дает RSPCA широкие полномочия проводить расследование.