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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Происшествия

Где находится и как горит крупнейшая нелегальная свалка Европы: видео

Анастасия Баринова
09 августа 2021
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Фото: Никола Стојановић/Facebook
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Фото: EcoEmergency/Facebook
Утилизация мусора должна поддерживаться на государственном уровне.

В 15 километрах от центра сербской столицы находится крупнейший неконтролируемый мусорный полигон Европы. В поселок Винча, административно входящий в белградский муниципалитет, ежедневно приезжает около 600 грузовиков, которые вываливают 1500 тонн бытового и 3000 тонн строительного мусора. За последние десятилетия сюда было доставлено более десяти миллионов тонн отходов. Местами здесь выросли настоящие холмы из мусора высотой до 70 метров.

Такие скопления приводят к нескольким большим проблемам. Тысячи чаек, питающиеся на свалке, поглощают пластик и другие техногенные фрагменты. Зловоние распространяется на всю окружающую местность, которая должна была быть памятником истории под защитой государства. Именно в этой части Балканского полуострова зародилась неолитическая археологическая культура Винча, которая датируется периодом 5300–4500 гг. до н. э. До наших дней дошло множество артефактов, а также древнейшая металлодобывающая шахта Европы — Рудна-Глава.

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Sanja2509/Wikipedia Керамика культуры Винча

Теперь же Винча больше известна своим мусорным полигоном. Для того, чтобы на ограниченном участке земли хватало места для новых отходов, трактора утрамбовывают уже имеющиеся. Дожди вымывают мусор в Дунай, загрязняя его воды токсичными веществами, которые накапливались на свалке с момента ее открытия в 1977 году.

И наконец уплотненные пласты мусора под собственной тяжестью сдвигаются в сторону реки, превращаются в оползни и обрушиваются. Вдобавок к посторонним предметам, наполняющим важнейшую европейскую водную артерию, такие оползни обнажают залежи метана, выделявшегося в процессе разложения отходов. Это не только вносит вклад в глобальное потепление, но и становится причиной пожаров.

За десятилетия своего существования свалка в Винче горела неоднократно, внося лепту в загрязнение воздуха сербской столицы, которая уже давно занимает лидирующие места в рейтинге городов, где трудно дышать. Новый крупный пожар, затронувший территорию в 5 гектаров, начался вечером 7 августа.

Уже спустя 10 минут на место прибыли пять пожарных машин, 15 специалистов и пять цистерн с водой. Распространение огня было взято под контроль, но горы многолетнего мусора продолжают тлеть до сих пор, и на борьбу уйдет несколько дней. Сейчас пожарные не только заливают очаги водой, но и засыпают тоннами земли, что, в свою очередь, хоронит техногенный мусор на долгие годы.

Районы Белграда — не только соседние с Винчей, но и расположенные в центре города — 9 августа были окутаны густым дымом, от которого щипало глаза. Концентрация вредных веществ в воздухе (PM2.5) превысила нормы во много раз, людям было рекомендовано не выходить на улицу и закрыть окна. При этом эксперты отмечают, что по содержанию токсических веществ замеры не производятся — речь идет только об обычных микрочастицах.

Лишь 10 мусорных полигонов Сербии соответствуют санитарным требованиям. Еще в 2019 году ЕС выделил стране средства на закрытие свалки в Винче. Финансовый пакет размером 260 миллионов евро включает целый комплекс мер. В частности, в этом же районе будет оборудован новый полигон, где утилизация отходов будет вестись по современным технологиям. Нынешняя свалка будет закрыта на прием мусора, а имеющийся пошел бы в переработку — в первую очередь на его базе планировалось открыть завод по производству энергии. Залежи метана в этом случае становятся полезны.

Работы в этом направлении под контролем французско-японского предприятия уже ведутся, но слишком медленно. Пока свалка остается активной, пожароопасные ситуации будут происходить все чаще. По мнению экспертов, в настоящее время к метану добавляется другой источник риска — флаконы из-под антисептических средств, которые содержат остатки легковоспламеняющихся жидкостей.

Посмотрите, как горят кладбища автомобильных покрышек.

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