Где находится и как горит крупнейшая нелегальная свалка Европы: видео

Теперь же Винча больше известна своим мусорным полигоном. Для того, чтобы на ограниченном участке земли хватало места для новых отходов, трактора утрамбовывают уже имеющиеся. Дожди вымывают мусор в Дунай, загрязняя его воды токсичными веществами, которые накапливались на свалке с момента ее открытия в 1977 году.

И наконец уплотненные пласты мусора под собственной тяжестью сдвигаются в сторону реки, превращаются в оползни и обрушиваются. Вдобавок к посторонним предметам, наполняющим важнейшую европейскую водную артерию, такие оползни обнажают залежи метана, выделявшегося в процессе разложения отходов. Это не только вносит вклад в глобальное потепление, но и становится причиной пожаров.