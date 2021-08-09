Где находится и как горит крупнейшая нелегальная свалка Европы: видео

В 15 километрах от центра сербской столицы находится крупнейший неконтролируемый мусорный полигон Европы. В поселок Винча, административно входящий в белградский муниципалитет, ежедневно приезжает около 600 грузовиков, которые вываливают 1500 тонн бытового и 3000 тонн строительного мусора. За последние десятилетия сюда было доставлено более десяти миллионов тонн отходов. Местами здесь выросли настоящие холмы из мусора высотой до 70 метров.
Такие скопления приводят к нескольким большим проблемам. Тысячи чаек, питающиеся на свалке, поглощают пластик и другие техногенные фрагменты. Зловоние распространяется на всю окружающую местность, которая должна была быть памятником истории под защитой государства. Именно в этой части Балканского полуострова зародилась неолитическая археологическая культура Винча, которая датируется периодом 5300–4500 гг. до н. э. До наших дней дошло множество артефактов, а также древнейшая металлодобывающая шахта Европы — Рудна-Глава.
Теперь же Винча больше известна своим мусорным полигоном. Для того, чтобы на ограниченном участке земли хватало места для новых отходов, трактора утрамбовывают уже имеющиеся. Дожди вымывают мусор в Дунай, загрязняя его воды токсичными веществами, которые накапливались на свалке с момента ее открытия в 1977 году.
И наконец уплотненные пласты мусора под собственной тяжестью сдвигаются в сторону реки, превращаются в оползни и обрушиваются. Вдобавок к посторонним предметам, наполняющим важнейшую европейскую водную артерию, такие оползни обнажают залежи метана, выделявшегося в процессе разложения отходов. Это не только вносит вклад в глобальное потепление, но и становится причиной пожаров.
За десятилетия своего существования свалка в Винче горела неоднократно, внося лепту в загрязнение воздуха сербской столицы, которая уже давно занимает лидирующие места в рейтинге городов, где трудно дышать. Новый крупный пожар, затронувший территорию в 5 гектаров, начался вечером 7 августа.
Уже спустя 10 минут на место прибыли пять пожарных машин, 15 специалистов и пять цистерн с водой. Распространение огня было взято под контроль, но горы многолетнего мусора продолжают тлеть до сих пор, и на борьбу уйдет несколько дней. Сейчас пожарные не только заливают очаги водой, но и засыпают тоннами земли, что, в свою очередь, хоронит техногенный мусор на долгие годы.
deponija u vinči,— Šesta kolona (@haarppp) August 8, 2021
kolorizovano. https://t.co/DFjHJXF20v
Районы Белграда — не только соседние с Винчей, но и расположенные в центре города — 9 августа были окутаны густым дымом, от которого щипало глаза. Концентрация вредных веществ в воздухе (PM2.5) превысила нормы во много раз, людям было рекомендовано не выходить на улицу и закрыть окна. При этом эксперты отмечают, что по содержанию токсических веществ замеры не производятся — речь идет только об обычных микрочастицах.
Beograd je danas obavijen dimom i neprijatnim mirisom - gori deponija u Vinči, a nadležni tvrde da je požar pod kontrolom 🔥🙊— BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) August 8, 2021
Zašto su deponije u Srbiji ekološke tempirane bombe? #izBBCarhive 👇https://t.co/Cl7hgJrx0P pic.twitter.com/JnqxhElFCu
Лишь 10 мусорных полигонов Сербии соответствуют санитарным требованиям. Еще в 2019 году ЕС выделил стране средства на закрытие свалки в Винче. Финансовый пакет размером 260 миллионов евро включает целый комплекс мер. В частности, в этом же районе будет оборудован новый полигон, где утилизация отходов будет вестись по современным технологиям. Нынешняя свалка будет закрыта на прием мусора, а имеющийся пошел бы в переработку — в первую очередь на его базе планировалось открыть завод по производству энергии. Залежи метана в этом случае становятся полезны.
Работы в этом направлении под контролем французско-японского предприятия уже ведутся, но слишком медленно. Пока свалка остается активной, пожароопасные ситуации будут происходить все чаще. По мнению экспертов, в настоящее время к метану добавляется другой источник риска — флаконы из-под антисептических средств, которые содержат остатки легковоспламеняющихся жидкостей.
Juce se deponija u Vinci malo zapalila. Ako bas ne morate, ne izlazite napolje (ako izlazite, koristite bar ozbiljnije maske FFP3+). Ponasajte se kao da je hemijski napad. pic.twitter.com/v8HwAWzkmW— Saša Jovanović Spuki (@MatoriZmaj) August 8, 2021
Посмотрите, как горят кладбища автомобильных покрышек.