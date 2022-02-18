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Происшествия

Гигантская волна выбила окна парома во время шторма: видео

Анастасия Баринова

Фото: The Telegraph/YouTube
Фото: The Telegraph/YouTube

Фото: The Telegraph/YouTube

По Германии прокатился шторм «Иления».

Немецкая метеорологическая служба в среду выпустила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для всей северной и восточной Германии: на страну надвигался шторм «Иления» (Ylenia). Прогнозировалось, что порывы ветра будут достигать 120 км/ч, но по факту в некоторых местах была зафиксирована рекордная скорость 152 км/ч. Также произошли сильные наводнения.

Власти порекомендовали гражданам оставаться дома. В качестве меры предосторожности авиа- и железнодорожные компании отменили рейсы и поезда в ряде регионов. В Гамбурге, где паромное сообщение является частью общественной транспортной системы, пассажиры оказались накрыты гигантской волной. Вода пробила окна и обрушилась в салон. К счастью, обошлось без жертв; движение паромов было временно остановлено.

Другое видео показывает этот же паром с берега.

Шторм оставил без электричества 80 000 человек. В Берлине было объявлено чрезвычайное положение. К настоящему времени известно о трех погибших жителях Германии: во всех случаях причиной стали ДТП в сложных условиях, при сильном ветре и поваленных деревьях.

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