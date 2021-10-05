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Происшествия

Гигантский разлив нефти в Калифорнии: фото и видео

Анастасия Баринова
05 октября 2021
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Фото: City of Huntington Beach
В океан вылилось около 500 000 литров.

Экстренные службы в Южной Калифорнии ведут работу по очистке пляжей прибрежного городка Хантингтон-Бич от разлива нефти. Ответственная за происшествие нефтяная компания Amplify Energy заявила, что утечка, случившаяся 2 октября, предотвращена, но в океан уже вылилось по меньшей мере 3 000 баррелей (477 000 литров). Удаление нефтепродуктов может занять несколько недель.

В Калифорнии самая крупная катастрофа такого рода произошла в 1969 году в районе Санта-Барбары, когда в воде оказалось от 80 000 до 100 000 баррелей нефти. А среди недавних и сопоставимых по масштабу разливов эксперты называют результаты землетрясения 1994 года, когда из-за прорыва нефтепровода в море вылилось около 4 500 баррелей. 

Весь пострадавший участок побережья Хантингтон-Бич закрыт, вдоль береговой линии развернуты боновые заграждения. В тех местах, где техника не может подобраться, нефть удаляется вручную лопатами и другими инструментами.

Власти уже признали большой экологический ущерб. Пострадали водно-болодные угодья, волны выносят на сушу птиц и рыб, покрытых нефтяной пленкой. Член конгресса США Мишель Стил обратилась к президенту с призывом объявить о ситуации крупного бедствия. Это необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств.

Разлив произошел возле платформы, которая была построена в 1980 году и является одной из 23 нефтегазовых буровых платформ в федеральных водах у побережья Калифорнии. Катастрофа возобновила давно ведущиеся споры о наличии нефтяных вышек и трубопроводов в этой акватории. Представитель штата в конгрессе Алан Ловенталь напоминает, что «там, где вы бурите, всегда будут разливы».

«Это будет разрушительно не только для нашей морской фауны и экосистемы, но и для средств к существованию прибрежных сообществ, которые построены на рыболовстве, туризме и отдыхе. Пока платформы и трубопроводы остаются на своих местах, побережье остается под угрозой».

Экологи неоднократно обращали внимание на возраст некоторых объектов, которые, по их данным, «заржавели и находятся в плохом состоянии».

Узнайте о недавнем разливе нефти на Сахалине.

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