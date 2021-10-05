Гигантский разлив нефти в Калифорнии: фото и видео

Весь пострадавший участок побережья Хантингтон-Бич закрыт, вдоль береговой линии развернуты боновые заграждения. В тех местах, где техника не может подобраться, нефть удаляется вручную лопатами и другими инструментами.

Власти уже признали большой экологический ущерб. Пострадали водно-болодные угодья, волны выносят на сушу птиц и рыб, покрытых нефтяной пленкой. Член конгресса США Мишель Стил обратилась к президенту с призывом объявить о ситуации крупного бедствия. Это необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств.