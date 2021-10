Гигантский разлив нефти в Калифорнии: фото и видео

В океан вылилось около 500 000 литров.

Экстренные службы в Южной Калифорнии ведут работу по очистке пляжей прибрежного городка Хантингтон-Бич от разлива нефти. Ответственная за происшествие нефтяная компания Amplify Energy заявила, что утечка, случившаяся 2 октября, предотвращена, но в океан уже вылилось по меньшей мере 3 000 баррелей (477 000 литров). Удаление нефтепродуктов может занять несколько недель.

In partnership with federal, regional, & local response entities, clean-up efforts are underway on an approx. 6 mile oil spill along our coast. Responsible party, Amplify Energy Corp, to assist with clean-up.



For info about closures & volunteer ops: https://t.co/VN1y6N3Hlt pic.twitter.com/1CfYrRvknX — City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) October 4, 2021

В Калифорнии самая крупная катастрофа такого рода произошла в 1969 году в районе Санта-Барбары, когда в воде оказалось от 80 000 до 100 000 баррелей нефти. А среди недавних и сопоставимых по масштабу разливов эксперты называют результаты землетрясения 1994 года, когда из-за прорыва нефтепровода в море вылилось около 4 500 баррелей.

An oil slick believed to have originated from a pipeline leak has hit Huntington Beach, closing a stretch of beach and raising grave wildlife and environmental concerns. https://t.co/Yli5BdT3rl pic.twitter.com/49WS1g7V4t — Los Angeles Times (@latimes) October 3, 2021

Весь пострадавший участок побережья Хантингтон-Бич закрыт, вдоль береговой линии развернуты боновые заграждения. В тех местах, где техника не может подобраться, нефть удаляется вручную лопатами и другими инструментами. Власти уже признали большой экологический ущерб. Пострадали водно-болодные угодья, волны выносят на сушу птиц и рыб, покрытых нефтяной пленкой. Член конгресса США Мишель Стил обратилась к президенту с призывом объявить о ситуации крупного бедствия. Это необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств.

Got lost and found a family who picked up a struggling sea bird covered in oil from Huntington Beach.



"We could see it flapping" just onshore amid oily water.



They jumped off the pedal cart they rented then brought the bird to lifeguards. pic.twitter.com/xTDqqQbiFu — Josh Cain (@joshpcain) October 3, 2021

Разлив произошел возле платформы, которая была построена в 1980 году и является одной из 23 нефтегазовых буровых платформ в федеральных водах у побережья Калифорнии. Катастрофа возобновила давно ведущиеся споры о наличии нефтяных вышек и трубопроводов в этой акватории. Представитель штата в конгрессе Алан Ловенталь напоминает, что «там, где вы бурите, всегда будут разливы».

«Это будет разрушительно не только для нашей морской фауны и экосистемы, но и для средств к существованию прибрежных сообществ, которые построены на рыболовстве, туризме и отдыхе. Пока платформы и трубопроводы остаются на своих местах, побережье остается под угрозой».