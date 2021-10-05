Гигантский разлив нефти в Калифорнии: фото и видео

Экстренные службы в Южной Калифорнии ведут работу по очистке пляжей прибрежного городка Хантингтон-Бич от разлива нефти. Ответственная за происшествие нефтяная компания Amplify Energy заявила, что утечка, случившаяся 2 октября, предотвращена, но в океан уже вылилось по меньшей мере 3 000 баррелей (477 000 литров). Удаление нефтепродуктов может занять несколько недель.
In partnership with federal, regional, & local response entities, clean-up efforts are underway on an approx. 6 mile oil spill along our coast. Responsible party, Amplify Energy Corp, to assist with clean-up.— City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) October 4, 2021
For info about closures & volunteer ops: https://t.co/VN1y6N3Hlt pic.twitter.com/1CfYrRvknX
В Калифорнии самая крупная катастрофа такого рода произошла в 1969 году в районе Санта-Барбары, когда в воде оказалось от 80 000 до 100 000 баррелей нефти. А среди недавних и сопоставимых по масштабу разливов эксперты называют результаты землетрясения 1994 года, когда из-за прорыва нефтепровода в море вылилось около 4 500 баррелей.
An oil slick believed to have originated from a pipeline leak has hit Huntington Beach, closing a stretch of beach and raising grave wildlife and environmental concerns. https://t.co/Yli5BdT3rl pic.twitter.com/49WS1g7V4t— Los Angeles Times (@latimes) October 3, 2021
Весь пострадавший участок побережья Хантингтон-Бич закрыт, вдоль береговой линии развернуты боновые заграждения. В тех местах, где техника не может подобраться, нефть удаляется вручную лопатами и другими инструментами.
Власти уже признали большой экологический ущерб. Пострадали водно-болодные угодья, волны выносят на сушу птиц и рыб, покрытых нефтяной пленкой. Член конгресса США Мишель Стил обратилась к президенту с призывом объявить о ситуации крупного бедствия. Это необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств.
Got lost and found a family who picked up a struggling sea bird covered in oil from Huntington Beach.— Josh Cain (@joshpcain) October 3, 2021
"We could see it flapping" just onshore amid oily water.
They jumped off the pedal cart they rented then brought the bird to lifeguards. pic.twitter.com/xTDqqQbiFu
Разлив произошел возле платформы, которая была построена в 1980 году и является одной из 23 нефтегазовых буровых платформ в федеральных водах у побережья Калифорнии. Катастрофа возобновила давно ведущиеся споры о наличии нефтяных вышек и трубопроводов в этой акватории. Представитель штата в конгрессе Алан Ловенталь напоминает, что «там, где вы бурите, всегда будут разливы».
Экологи неоднократно обращали внимание на возраст некоторых объектов, которые, по их данным, «заржавели и находятся в плохом состоянии».
Узнайте о недавнем разливе нефти на Сахалине.