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Происшествия

Голодный медведь растерзал двух любимцев этнопарка в Коми

Интерфакс
13 мая 2020
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Хищник проник на территорию этнопарка, преодолев препятствие в виде трехметрового ограждения.

Финно-угорский этнопарк находится в селе Ыб Сыктывдинского района Коми. В ночь на 11 мая в вольер с тремя лосями на территории этнопарка проник бурый медведь. Освещение и музыка, которая служит дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосих — Моню и Мулю. Лосенок Макс остался жив.

В этнопарк приезжали сотрудники полиции и ветеринар. Специалист ветслужбы по следам на земле заключил, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров.

«У меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом. Отмечу, что в момент нападения медведя в вольере не оказалось работников, обслуживающих животных. Никто из сотрудников этнопарка не пострадал и не получил травмы», — Елена Иванова, директор этнопарка.

Лосихи Моня и Муля поселились на лосеферме в финно-угорском этнопарке в 2018 году. Животные полюбились посетителям, которые приезжали к ним и угощали овощами. В марте 2020 года к ним подселили лосенка Макса, который вышел из леса в сыктывкарский поселок.

Недавно произошёл другой несчастный случай — в Индии убили редкого носорога. Это первый за год случай браконьерства на объекте наследия ЮНЕСКО.

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