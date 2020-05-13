Голодный медведь растерзал двух любимцев этнопарка в Коми

Финно-угорский этнопарк находится в селе Ыб Сыктывдинского района Коми. В ночь на 11 мая в вольер с тремя лосями на территории этнопарка проник бурый медведь. Освещение и музыка, которая служит дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосих — Моню и Мулю. Лосенок Макс остался жив.
В этнопарк приезжали сотрудники полиции и ветеринар. Специалист ветслужбы по следам на земле заключил, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров.
Лосихи Моня и Муля поселились на лосеферме в финно-угорском этнопарке в 2018 году. Животные полюбились посетителям, которые приезжали к ним и угощали овощами. В марте 2020 года к ним подселили лосенка Макса, который вышел из леса в сыктывкарский поселок.
Недавно произошёл другой несчастный случай — в Индии убили редкого носорога. Это первый за год случай браконьерства на объекте наследия ЮНЕСКО.